Thales : Alenia Space fournira six nouveaux satellites à Galileo pour 772 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales a annoncé mercredi que sa coentreprise Thales Alenia Space avait signé avec l'Agence spatiale européenne un contrat de 772 millions d'euros afin de renforcer la constellation de satellites Galileo.

Thales Alenia Space agira en tant que maître d'oeuvre afin de fournir six satellites supplémentaires, dont les premiers seront placés en orbite d'ici à la fin de l'année 2024.

Galileo est le système de navigation par satellites de l'Union européenne. Les nouveaux satellites développés par Thales Alenia Space s'appuient sur une solution plus robuste et plus fiable, protégée contre les cyberattaques pour une disponibilité de service accrue, et devraient avoir une durée de vie en service de 15 ans, a précisé le groupe dans un communiqué.

Thales détient 67% de Thales Alenia Space, l'italien Leonardo possédant les 33% restants.

March 03, 2021 08:50 ET (13:50 GMT)