Thales : Alenia Space jouera un rôle majeur à bord de Galileo 2ème Génération et augmentera les performances et la cybersécurité de la constellation

Un contrat de 772 M€ pour fournir 6 nouveaux satellites

Rome, le 3 mars 2021 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat d'un montant de 772 m€ avec l'agence spatiale européenne, agissant au nom et pour le compte de l'Union européenne représentée par la Commission européenne, pour fournir 6 satellites dans le cadre de la deuxième génération de la constellation Galileo.

Les premiers satellites de cette deuxième génération seront placés en orbite d'ici la fin de l'année 2024. Grâce à leurs nouvelles capacités, qui reposent sur des technologies d'avant-garde (antennes configurables numériquement, liaisons inter-satellites, systèmes propulsifs 100 % électriques), ces satellites amélioreront la précision du système Galileo, sa robustesse face aux interférences et au brouillage ainsi que la résilience de son signal. Ces critères seront essentiels pour la prochaine décennie numérique à venir et soutiendront une utilisation plus orientée sécurité et défense. Les satellites Galileo de deuxième génération stimuleront la compétitivité de l'industrie européenne, dans le domaine hautement technologique au service de la souveraineté de l'Union Européenne.

Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space, a déclaré : « Je remercie chaleureusement la Commission européenne et l'ESA pour leur confiance, qui permet à notre entreprise de participer à ce programme phare pour l'Europe. Cette sélection démontre que Thales Alenia Space possède les capacités requises pour réaliser des systèmes spatiaux d'une telle complexité. La deuxième génération du système Galileo bénéficiera de notre longue et riche expérience en matière de constellations, et de notre savoir-faire unique concernant les solutions de navigation par satellite, en particulier Galileo et EGNOS. »

Cette deuxième génération s'appuie sur une solution plus robuste et plus fiable, protégée contre les cyberattaques pour une disponibilité de service accrue, et d'une durée de vie en service de 15 ans.

Massimo Claudio Comparini, Président Directeur Général adjoint et Directeur des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space, a déclaré pour sa part : « Plus robuste, plus fiable et cyber sécurisée, la deuxième génération de satellites Galileo offrira aux utilisateurs une disponibilité de service encore meilleure. Thales Alenia Space saura mener à bien cet ambitieux programme en s'appuyant sur les capacités de conception et les technologies numériques d'avant-garde que possèdent ses centres de compétences en Italie, en France, en Espagne et en Belgique, sur ses atouts liés à son expertise de longue date relatifs à l'intégration, l'assemblage et les tests de constellations sur son site de Rome ».

Thales Alenia Space en Italie assurera la maîtrise d'œuvre des satellites et des activités relatives au segment spatial à la tête d'un consortium industriel multinational issu de la communauté spatiale européenne, utilisant la conjugaison des savoir-faire de Thales Alenia Space, Thales, Spaceopal, Leonardo ainsi que d'autres partenaires aux capacités éprouvées provenant de 14 pays européens : Italie, France, Espagne, Belgique, Allemagne, Autriche, Suède, République tchèque, Danemark, Pays-Bas, Suisse, Roumanie, Pologne, Grèce.

La phase de pleine capacité opérationnelle du programme Galileo (FOC) est gérée et entièrement financée par l'Union européenne. La Commission et l'ESA ont signé une convention de délégation par laquelle l'ESA agit en tant qu'agent de conception et de passation de marchés au nom de la Commission. Les opinions exprimées dans ce communiqué de presse ne peuvent en aucun cas être considérées comme reflétant l'opinion de l'Union européenne et / ou de l'ESA. «Galileo» est une marque déposée sous le numéro d'enregistrement de l'OHMI 002742237 par l'UE et l'ESA.

Vues d'artiste © Thales Alenia Space

A PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,15 milliards d'euros en 2019 et emploie environ 7700 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

