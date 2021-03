Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat d’un montant de 772 millions d’euros avec l’agence spatiale européenne pour fournir 6 satellites dans le cadre de la deuxième génération de la constellation Galileo. Les premiers satellites de cette deuxième génération seront placés en orbite d’ici la fin de l’année 2024.



" Cette deuxième génération s'appuie sur une solution plus robuste et plus fiable, protégée contre les cyberattaques pour une disponibilité de service accrue, et d'une durée de vie en service de 15 ans ", a expliqué Thales Alenia Space.



Dans le détail, Thales Alenia Space en Italie assurera la maîtrise d'œuvre des satellites et des activités relatives au segment spatial à la tête d'un consortium industriel multinational issu de la communauté spatiale européenne, utilisant la conjugaison des savoir-faire de Thales Alenia Space, Thales, Spaceopal, Leonardo ainsi que d'autres partenaires aux capacités éprouvées provenant de 14 pays européens : Italie, France, Espagne, Belgique, Allemagne, Autriche, Suède, République tchèque, Danemark, Pays-Bas, Suisse, Roumanie, Pologne, Grèce.