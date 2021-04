Thales : Caverton et Thales signent l'acceptation du premier simulateur de vol d'hélicoptère de niveau D en Afrique

14 avril 2021 - En présence de deux ministres - Franck Riester, ministre français délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, et Hadi Sirika, ministre nigérian de l'Aviation - Caverton et Thales signent l'acceptation du simulateur de vol Reality H configuré pour l'hélicoptère AW139, installé dans le tout nouveau centre d'entrainement de Caverton près de l'aéroport de Lagos au Nigéria.

Le simulateur full-flight Thales Reality H, qui est l'un des simulateurs d'hélicoptères commerciaux les plus avancés au monde, est désormais opérationnel chez Caverton. Grâce à ce simulateur, les pilotes peuvent s'entrainer à gérer une multitude de situations complexes (conditions météorologiques défavorables, pannes hélicoptères, situations d'urgence), qui pourraient arriver dans le monde réel, et ce en toute sécurité.

Avec ce nouveau centre de formation, prochainement certifié par les autorités d'aviation civile européennes et nigérianes (EASA et NCAA), Caverton dispensera une formation de pointe, comprenant la qualification de type initiale, la formation continue et les contrôles de compétence, pour des missions en mer et sur terre ainsi que des opérations de transport de VIP. Cette formation est destinée aux opérateurs d'hélicoptères AW139 basés sur le continent africain ainsi qu'aux pilotes et équipages de Caverton.

Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, a saisi cette occasion pour déclarer : « Ce formidable simulateur est une nouvelle illustration d'une réussite entre la France et le Nigéria et de la force du partenariat entre Thales et Caverton. Soutenu par Bpifrance sur crédit export, ce projet met en œuvre une technologie de pointe sans précédent à l'échelle de l'Afrique, permettant au Nigéria de réaliser son ambition de devenir le pôle de formation de la région ».

Aderemi Makanjuola, Président de Caverton Offshore Support Group (COSG) : « Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape importante qu'est l'acceptation du simulateur, malgré les divers retards et revers occasionnés par la pandémie. Cela a été rendu possible grâce à la ténacité des équipes de Caverton et de Thales et a donné naissance à un partenariat encore plus fort entre nos deux organisations. Nous comptons sur le soutien continu de la NCAA et de l'EASA pour nous permettre de commencer la formation sur simulateur de vol, ce qui augmentera sans aucun doute la sécurité et la prestation de services à nos estimés clients ».

Peter Hitchcock, Vice-Président de l'activité Entrainement & Simulation de Thales, commente : « en travaillant avec Caverton tout au long de cette crise sanitaire sans précédent, nous avons finalisé en toute sécurité l'expédition, la mise en service et l'acceptation du premier simulateur de vol d'hélicoptère de niveau D en Afrique, ce qui représente une étape majeure dans l'effort continu pour améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations de vol ».