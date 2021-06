Thales : Disclosure of trading in own shares from 21 au 25 Juin 2021 (in French only) 30/06/2021 | 17:19 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du : 21 au 25 juin 2021 Code identifiant Volume total Prix pondéré moyen Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction de l'instrument journalier journalier d'acquisition Marché (en nombre financier d'actions) des actions Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2021-06-21 FR0000121329 1000 85,129800 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2021-06-22 FR0000121329 1000 85,971620 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2021-06-23 FR0000121329 1000 85,394480 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2021-06-24 FR0000121329 1000 85,739320 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2021-06-25 FR0000121329 1000 85,526340 XPAR TOTAL 5000 85,552312 Détail transaction par transaction Détail des transactions sur Code identifiant de Prix unitaire Quantité Code identifiant Numéro de référence actions propres réalisées du : Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise Objectif du rachat l'instrument financier (unité) achetée marché de la transaction 21 au 25 juin Code identifiant Numéro de référence actions propres réalisées du : Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise Objectif du rachat l'instrument financier (unité) achetée marché de la transaction 21 au 25 juin Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T07:04:38Z FR0000121329 84,600000 EUR 11 XPAR OD_6N47zNg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T07:10:20Z FR0000121329 84,260000 EUR 11 XPAR OD_6N49QJe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T07:15:55Z FR0000121329 84,140000 EUR 11 XPAR OD_6N4ApRM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T07:21:53Z FR0000121329 83,900000 EUR 12 XPAR OD_6N4CKdJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T07:27:09Z FR0000121329 83,820000 EUR 11 XPAR OD_6N4Deuy-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T07:35:15Z FR0000121329 83,860000 EUR 11 XPAR OD_6N4FhDI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T07:35:15Z FR0000121329 83,860000 EUR 2 XPAR OD_6N4FhDK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T07:41:05Z FR0000121329 84,040000 EUR 13 XPAR OD_6N4HAUw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T07:46:54Z FR0000121329 84,020000 EUR 13 XPAR OD_6N4IdHz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T07:53:10Z FR0000121329 84,420000 EUR 12 XPAR OD_6N4KD0E-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T07:58:23Z FR0000121329 84,460000 EUR 11 XPAR OD_6N4LWSU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T08:03:58Z FR0000121329 84,500000 EUR 11 XPAR OD_6N4Mvej-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T08:09:49Z FR0000121329 84,400000 EUR 11 XPAR OD_6N4OOsI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T08:15:00Z FR0000121329 84,400000 EUR 11 XPAR OD_6N4PhgQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T08:20:42Z FR0000121329 84,620000 EUR 12 XPAR OD_6N4R8cj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T08:26:12Z FR0000121329 84,800000 EUR 11 XPAR OD_6N4SWV4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T08:32:07Z FR0000121329 84,800000 EUR 12 XPAR OD_6N4U0qq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T08:38:45Z FR0000121329 84,900000 EUR 12 XPAR OD_6N4VgTR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T08:44:10Z FR0000121329 84,940000 EUR 6 XPAR OD_6N4X2vP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T08:46:36Z FR0000121329 84,900000 EUR 11 XPAR OD_6N4Xf0P-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T08:53:20Z FR0000121329 84,980000 EUR 13 XPAR OD_6N4ZMCJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T09:00:11Z FR0000121329 85,020000 EUR 13 XPAR OD_6N4b54c-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T09:05:22Z FR0000121329 85,180000 EUR 11 XPAR OD_6N4cNo7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T09:11:29Z FR0000121329 85,240000 EUR 11 XPAR OD_6N4dvUg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T09:18:06Z FR0000121329 85,280000 EUR 13 XPAR OD_6N4fagX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T09:23:08Z FR0000121329 85,300000 EUR 11 XPAR OD_6N4grMn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T09:28:28Z FR0000121329 85,280000 EUR 11 XPAR OD_6N4iCTH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T09:33:49Z FR0000121329 85,280000 EUR 11 XPAR OD_6N4jY50-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T09:39:12Z FR0000121329 85,360000 EUR 11 XPAR OD_6N4ku0U-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T09:46:50Z FR0000121329 85,380000 EUR 15 XPAR OD_6N4mpF4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T09:53:21Z FR0000121329 85,400000 EUR 13 XPAR OD_6N4oSo5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T09:59:43Z FR0000121329 85,340000 EUR 13 XPAR OD_6N4q4A9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T10:06:40Z FR0000121329 85,300000 EUR 11 XPAR OD_6N4ropA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T10:10:52Z FR0000121329 85,260000 EUR 11 XPAR OD_6N4ssHW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T10:17:09Z FR0000121329 85,200000 EUR 11 XPAR OD_6N4uSNK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T10:21:34Z FR0000121329 85,220000 EUR 11 XPAR OD_6N4vZCL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T10:27:07Z FR0000121329 85,280000 EUR 11 XPAR OD_6N4wxp6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T10:36:26Z FR0000121329 85,260000 EUR 16 XPAR OD_6N4zJQq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T10:42:07Z FR0000121329 85,340000 EUR 14 XPAR OD_6N50k8x-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T10:47:33Z FR0000121329 85,340000 EUR 11 XPAR OD_6N526lv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T10:57:18Z FR0000121329 85,400000 EUR 17 XPAR OD_6N54YyV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T11:06:52Z FR0000121329 85,500000 EUR 7 XPAR OD_6N56yTc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T11:06:52Z FR0000121329 85,500000 EUR 12 XPAR OD_6N56yTc-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T11:13:51Z FR0000121329 85,360000 EUR 11 XPAR OD_6N58jRI-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T11:18:40Z FR0000121329 85,420000 EUR 3 XPAR OD_6N59wS5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T11:18:45Z FR0000121329 85,420000 EUR 12 XPAR OD_6N59xqt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T11:24:46Z FR0000121329 85,340000 EUR 12 XPAR OD_6N5BTt8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T11:30:53Z FR0000121329 85,360000 EUR 11 XPAR OD_6N5D19q-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T11:38:45Z FR0000121329 85,300000 EUR 16 XPAR OD_6N5F080-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T11:43:40Z FR0000121329 85,300000 EUR 11 XPAR OD_6N5GEfR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T11:49:00Z FR0000121329 85,340000 EUR 11 XPAR OD_6N5HZuj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T11:54:33Z FR0000121329 85,360000 EUR 11 XPAR OD_6N5IyXh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T12:00:04Z FR0000121329 85,420000 EUR 11 XPAR OD_6N5KMeP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T12:07:26Z FR0000121329 85,480000 EUR 11 XPAR OD_6N5MDib-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T12:11:54Z FR0000121329 85,360000 EUR 11 XPAR OD_6N5NLUO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T12:18:32Z FR0000121329 85,400000 EUR 14 XPAR OD_6N5P11H-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T12:26:02Z FR0000121329 85,420000 EUR 15 XPAR OD_6N5Qu9L-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T12:31:38Z FR0000121329 85,360000 EUR 11 XPAR OD_6N5SJWb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T12:36:43Z FR0000121329 85,380000 EUR 11 XPAR OD_6N5Tav7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T12:42:47Z FR0000121329 85,340000 EUR 11 XPAR OD_6N5V7S5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T12:49:09Z FR0000121329 85,280000 EUR 1 XPAR OD_6N5WizS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T12:54:07Z FR0000121329 85,340000 EUR 22 XPAR OD_6N5XyKK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T12:59:21Z FR0000121329 85,300000 EUR 11 XPAR OD_6N5ZIB4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T13:04:31Z FR0000121329 85,280000 EUR 11 XPAR OD_6N5aae7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T13:10:01Z FR0000121329 85,280000 EUR 11 XPAR OD_6N5byUc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T13:16:13Z FR0000121329 85,300000 EUR 11 XPAR OD_6N5dXHO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T13:22:01Z FR0000121329 85,280000 EUR 11 XPAR OD_6N5ezup-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T13:30:42Z FR0000121329 85,300000 EUR 18 XPAR OD_6N5hBZm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T13:35:41Z FR0000121329 85,140000 EUR 11 XPAR OD_6N5iRI9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T13:41:23Z FR0000121329 85,320000 EUR 11 XPAR OD_6N5jsD7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T13:47:06Z FR0000121329 85,240000 EUR 11 XPAR OD_6N5lJQ3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T13:53:01Z FR0000121329 85,380000 EUR 8 XPAR OD_6N5mnf4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T13:53:01Z FR0000121329 85,380000 EUR 5 XPAR OD_6N5mnf5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T13:58:31Z FR0000121329 85,340000 EUR 11 XPAR OD_6N5oBVm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T14:04:53Z FR0000121329 85,360000 EUR 12 XPAR OD_6N5pmzC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T14:11:17Z FR0000121329 85,400000 EUR 11 XPAR OD_6N5rOu4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T14:17:11Z FR0000121329 85,380000 EUR 13 XPAR OD_6N5st2Z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T14:22:09Z FR0000121329 85,240000 EUR 11 XPAR OD_6N5u8aS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T14:29:28Z FR0000121329 85,480000 EUR 14 XPAR OD_6N5vyqj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T14:34:35Z FR0000121329 85,380000 EUR 11 XPAR OD_6N5xGTT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T14:40:02Z FR0000121329 85,420000 EUR 11 XPAR OD_6N5ydXR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T14:47:07Z FR0000121329 85,420000 EUR 13 XPAR OD_6N60Q8F-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T14:52:01Z FR0000121329 85,440000 EUR 11 XPAR OD_6N61eaC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T14:58:37Z FR0000121329 85,460000 EUR 13 XPAR OD_6N63Jb9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T15:06:09Z FR0000121329 85,400000 EUR 15 XPAR OD_6N65DBP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T15:07:18Z FR0000121329 85,400000 EUR 14 XPAR OD_6N65VOh-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-21T15:07:18Z FR0000121329 85,400000 EUR 12 XPAR OD_6N65VOi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T07:05:02Z FR0000121329 85,380000 EUR 11 XPAR OD_6N9ycLS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T07:11:58Z FR0000121329 85,360000 EUR 11 XPAR OD_6NA0Mbw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T07:17:33Z FR0000121329 85,660000 EUR 15 XPAR OD_6NA1la9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T07:23:50Z FR0000121329 85,600000 EUR 11 XPAR OD_6NA3Lo1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T07:28:23Z FR0000121329 85,560000 EUR 11 XPAR OD_6NA4UjG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T07:33:53Z FR0000121329 85,580000 EUR 11 XPAR OD_6NA5sYM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T07:39:11Z FR0000121329 85,720000 EUR 11 XPAR OD_6NA7DGr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T07:45:33Z FR0000121329 85,880000 EUR 11 XPAR OD_6NA8olp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T07:50:31Z FR0000121329 85,840000 EUR 11 XPAR OD_6NAA4Ec-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T07:56:53Z FR0000121329 85,860000 EUR 13 XPAR OD_6NABfTX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T08:03:21Z FR0000121329 85,920000 EUR 13 XPAR OD_6NADIdW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T08:08:50Z FR0000121329 86,040000 EUR 11 XPAR OD_6NAEg8h-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T08:14:03Z FR0000121329 85,940000 EUR 11 XPAR OD_6NAFzUs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T08:19:55Z FR0000121329 86,100000 EUR 12 XPAR OD_6NAHT3P-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T08:26:10Z FR0000121329 86,080000 EUR 13 XPAR OD_6NAJ2bs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T08:31:41Z FR0000121329 86,000000 EUR 11 XPAR OD_6NAKQnn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T08:37:51Z FR0000121329 86,100000 EUR 11 XPAR OD_6NALz1n-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T08:42:33Z FR0000121329 86,040000 EUR 11 XPAR OD_6NANAKW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T08:49:17Z FR0000121329 86,060000 EUR 13 XPAR OD_6NAOrVy-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T08:55:20Z FR0000121329 85,980000 EUR 11 XPAR OD_6NAQNsc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:01:26Z FR0000121329 86,040000 EUR 4 XPAR OD_6NARvFO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:02:24Z FR0000121329 86,060000 EUR 11 XPAR OD_6NASAEK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:09:15Z FR0000121329 86,000000 EUR 6 XPAR OD_6NATt5e-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:10:36Z FR0000121329 85,960000 EUR 11 XPAR OD_6NAUEBT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:16:53Z FR0000121329 85,980000 EUR 13 XPAR OD_6NAVoAj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:22:59Z FR0000121329 85,900000 EUR 11 XPAR OD_6NAXLNq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:30:27Z FR0000121329 85,940000 EUR 14 XPAR OD_6NAZDxz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:35:15Z FR0000121329 85,920000 EUR 11 XPAR OD_6NAaQvP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:40:26Z FR0000121329 85,860000 EUR 11 XPAR OD_6NAbjmA-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:48:41Z FR0000121329 85,880000 EUR 15 XPAR OD_6NAdoi7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:53:15Z FR0000121329 85,840000 EUR 11 XPAR OD_6NAexoY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T09:59:12Z FR0000121329 85,960000 EUR 12 XPAR OD_6NAgSqL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T10:05:12Z FR0000121329 86,020000 EUR 11 XPAR OD_6NAhyZS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T10:11:09Z FR0000121329 86,060000 EUR 13 XPAR OD_6NAjTLe-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T10:17:27Z FR0000121329 86,080000 EUR 13 XPAR OD_6NAl3Y4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T10:24:12Z FR0000121329 86,000000 EUR 14 XPAR OD_6NAmkxR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T10:33:31Z FR0000121329 86,040000 EUR 6 XPAR OD_6NAp6S5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T10:33:31Z FR0000121329 86,040000 EUR 9 XPAR OD_6NAp6S6-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T10:40:36Z FR0000121329 86,080000 EUR 15 XPAR OD_6NAqt09-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T10:49:40Z FR0000121329 86,160000 EUR 20 XPAR OD_6NAtAan-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T10:59:03Z FR0000121329 86,260000 EUR 19 XPAR OD_6NAvX3S-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:06:15Z FR0000121329 86,280000 EUR 16 XPAR OD_6NAxLIM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:12:43Z FR0000121329 86,300000 EUR 13 XPAR OD_6NAyyPe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:17:55Z FR0000121329 86,280000 EUR 1 XPAR OD_6NB0HPX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:17:55Z FR0000121329 86,280000 EUR 10 XPAR OD_6NB0HPX-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:24:19Z FR0000121329 86,200000 EUR 11 XPAR OD_6NB1tOX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:30:50Z FR0000121329 86,220000 EUR 1 XPAR OD_6NB3X1g-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:31:20Z FR0000121329 86,220000 EUR 14 XPAR OD_6NB3eqX-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:39:50Z FR0000121329 86,200000 EUR 13 XPAR OD_6NB5naJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:46:01Z FR0000121329 86,120000 EUR 11 XPAR OD_6NB7LyO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:52:17Z FR0000121329 86,080000 EUR 6 XPAR OD_6NB8vpX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:53:25Z FR0000121329 86,100000 EUR 15 XPAR OD_6NB9DXZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T11:58:31Z FR0000121329 86,060000 EUR 11 XPAR OD_6NBAV7p-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T12:05:00Z FR0000121329 85,980000 EUR 1 XPAR OD_6NBC8KB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T12:09:36Z FR0000121329 86,040000 EUR 16 XPAR OD_6NBDIHr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T12:16:07Z FR0000121329 86,000000 EUR 13 XPAR OD_6NBEvoO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T12:23:02Z FR0000121329 86,060000 EUR 19 XPAR OD_6NBGfvZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T12:30:38Z FR0000121329 86,180000 EUR 13 XPAR OD_6NBIaMK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T12:34:43Z FR0000121329 86,160000 EUR 11 XPAR OD_6NBJcA4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T12:41:51Z FR0000121329 86,120000 EUR 13 XPAR OD_6NBLPfl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T12:47:48Z FR0000121329 86,100000 EUR 13 XPAR OD_6NBMuQH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T12:52:56Z FR0000121329 86,040000 EUR 11 XPAR OD_6NBOCVB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T13:03:03Z FR0000121329 86,100000 EUR 1 XPAR OD_6NBQkPU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T13:05:48Z FR0000121329 86,100000 EUR 21 XPAR OD_6NBRRRc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T13:11:31Z FR0000121329 86,020000 EUR 13 XPAR OD_6NBSsdT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T13:18:51Z FR0000121329 86,080000 EUR 16 XPAR OD_6NBUiyZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T13:26:42Z FR0000121329 85,980000 EUR 11 XPAR OD_6NBWhYr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T13:30:05Z FR0000121329 85,960000 EUR 13 XPAR OD_6NBXYKE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-06-22T13:35:31Z FR0000121329 85,900000 EUR 11 XPAR OD_6NBYvBB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe 