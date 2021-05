Thales : Disclosure of trading in own shares from 3 to 7 May 2021 (in French only) 18/05/2021 | 09:03 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du : 3 au 7 mai 2021 Code identifiant Volume total Prix pondéré moyen Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction de l'instrument journalier journalier d'acquisition Marché (en nombre financier d'actions) des actions Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2021-05-03 FR0000121329 1000 84,883620 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2021-05-04 FR0000121329 1000 86,005080 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2021-05-05 FR0000121329 1000 85,155900 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2021-05-06 FR0000121329 1000 86,724120 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2021-05-07 FR0000121329 1000 86,534300 XPAR Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 3 au 7 mai 2021 Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la (unité) marché transaction Objectif du Rachat Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-05-03T07:05:13Z FR0000121329 2021-05-03T07:12:16Z FR0000121329 2021-05-03T07:12:16Z FR0000121329 2021-05-03T07:12:16Z FR0000121329 2021-05-03T07:20:31Z FR0000121329 2021-05-03T07:25:03Z FR0000121329 2021-05-03T07:30:48Z FR0000121329 2021-05-03T07:37:01Z FR0000121329 2021-05-03T07:43:19Z FR0000121329 2021-05-03T07:49:58Z FR0000121329 2021-05-03T07:56:09Z FR0000121329 2021-05-03T08:04:38Z FR0000121329 2021-05-03T08:10:12Z FR0000121329 2021-05-03T08:18:13Z FR0000121329 2021-05-03T08:22:16Z FR0000121329 2021-05-03T08:27:18Z FR0000121329 2021-05-03T08:32:48Z FR0000121329 2021-05-03T08:38:45Z FR0000121329 2021-05-03T08:48:39Z FR0000121329 2021-05-03T08:48:39Z FR0000121329 2021-05-03T08:57:01Z FR0000121329 2021-05-03T09:05:23Z FR0000121329 2021-05-03T09:09:19Z FR0000121329 2021-05-03T09:15:04Z FR0000121329 2021-05-03T09:21:29Z FR0000121329 2021-05-03T09:26:37Z FR0000121329 2021-05-03T09:31:22Z FR0000121329 2021-05-03T09:38:48Z FR0000121329 2021-05-03T09:46:04Z FR0000121329 2021-05-03T09:50:08Z FR0000121329 2021-05-03T09:57:52Z FR0000121329 2021-05-03T10:02:26Z FR0000121329 2021-05-03T10:09:54Z FR0000121329 2021-05-03T10:14:15Z FR0000121329 2021-05-03T10:29:04Z FR0000121329 2021-05-03T10:31:31Z FR0000121329 2021-05-03T10:40:01Z FR0000121329 2021-05-03T10:43:53Z FR0000121329 2021-05-03T10:55:44Z FR0000121329 84,620000 EUR 11 XPAR OD_6IRcNtj-00 84,820000 EUR 2 XPAR OD_6IRe9tt-00 84,820000 EUR 2 XPAR OD_6IRe9tu-00 84,820000 EUR 10 XPAR OD_6IRe9tu-02 85,000000 EUR 16 XPAR OD_6IRgEeI-00 85,360000 EUR 11 XPAR OD_6IRhNPu-00 85,300000 EUR 12 XPAR OD_6IRipCI-00 85,100000 EUR 11 XPAR OD_6IRkOGF-00 84,980000 EUR 13 XPAR OD_6IRlyPy-00 85,120000 EUR 14 XPAR OD_6IRneAY-00 85,100000 EUR 13 XPAR OD_6IRpChR-00 84,900000 EUR 17 XPAR OD_6IRrLJW-00 85,000000 EUR 11 XPAR OD_6IRsk0g-00 84,920000 EUR 13 XPAR OD_6IRul7q-00 84,820000 EUR 11 XPAR OD_6IRvmNe-00 84,900000 EUR 11 XPAR OD_6IRx2zQ-00 84,860000 EUR 11 XPAR OD_6IRyQrz-00 84,680000 EUR 11 XPAR OD_6IRzvnx-00 84,740000 EUR 4 XPAR OD_6IS2Q94-00 84,740000 EUR 14 XPAR OD_6IS2Q95-01 84,740000 EUR 20 XPAR OD_6IS4WwZ-00 84,720000 EUR 11 XPAR OD_6IS6dYh-00 84,760000 EUR 13 XPAR OD_6IS7ctZ-00 84,860000 EUR 12 XPAR OD_6IS94ip-00 84,780000 EUR 11 XPAR OD_6ISAgoQ-00 84,580000 EUR 11 XPAR OD_6ISBysj-00 84,400000 EUR 11 XPAR OD_6ISDAz8-00 84,360000 EUR 14 XPAR OD_6ISF3A9-00 84,380000 EUR 13 XPAR OD_6ISGsQl-00 84,320000 EUR 11 XPAR OD_6ISHts5-00 84,460000 EUR 13 XPAR OD_6ISJqfX-00 84,420000 EUR 11 XPAR OD_6ISKzz9-00 84,460000 EUR 13 XPAR OD_6ISMsLQ-00 84,520000 EUR 11 XPAR OD_6ISNyP0-00 84,780000 EUR 19 XPAR OD_6ISRhek-00 84,760000 EUR 16 XPAR OD_6ISSJuF-00 84,820000 EUR 13 XPAR OD_6ISUSdu-00 85,000000 EUR 12 XPAR OD_6ISVR2U-00 85,080000 EUR 22 XPAR OD_6ISYPxV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 3 au 7 mai 2021 Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-05-03T11:05:12Z FR0000121329 2021-05-03T11:05:12Z FR0000121329 2021-05-03T11:12:49Z FR0000121329 2021-05-03T11:18:23Z FR0000121329 2021-05-03T11:28:44Z FR0000121329 2021-05-03T11:33:25Z FR0000121329 2021-05-03T11:39:51Z FR0000121329 2021-05-03T11:44:34Z FR0000121329 2021-05-03T11:56:00Z FR0000121329 2021-05-03T11:56:00Z FR0000121329 2021-05-03T11:59:31Z FR0000121329 2021-05-03T12:05:08Z FR0000121329 2021-05-03T12:09:48Z FR0000121329 2021-05-03T12:16:39Z FR0000121329 2021-05-03T12:28:10Z FR0000121329 2021-05-03T12:35:04Z FR0000121329 2021-05-03T12:45:37Z FR0000121329 2021-05-03T12:45:37Z FR0000121329 2021-05-03T12:51:45Z FR0000121329 2021-05-03T12:58:00Z FR0000121329 2021-05-03T13:05:10Z FR0000121329 2021-05-03T13:17:39Z FR0000121329 2021-05-03T13:21:27Z FR0000121329 2021-05-03T13:29:07Z FR0000121329 2021-05-03T13:31:46Z FR0000121329 2021-05-03T13:38:26Z FR0000121329 2021-05-03T13:42:53Z FR0000121329 2021-05-03T13:47:57Z FR0000121329 2021-05-03T13:54:25Z FR0000121329 2021-05-03T14:00:00Z FR0000121329 2021-05-03T14:06:42Z FR0000121329 2021-05-03T14:12:32Z FR0000121329 2021-05-03T14:12:32Z FR0000121329 2021-05-03T14:17:48Z FR0000121329 2021-05-03T14:23:59Z FR0000121329 2021-05-03T14:31:52Z FR0000121329 2021-05-03T14:37:23Z FR0000121329 2021-05-03T14:44:33Z FR0000121329 2021-05-03T14:50:07Z FR0000121329 85,060000 EUR 12 XPAR OD_6ISangc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,060000 EUR 9 XPAR OD_6ISangd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,120000 EUR 14 XPAR OD_6ISciWO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,040000 EUR 12 XPAR OD_6ISe7Jo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,060000 EUR 20 XPAR OD_6ISgisg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,100000 EUR 11 XPAR OD_6IShu1g-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,060000 EUR 11 XPAR OD_6ISjWNd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,940000 EUR 12 XPAR OD_6ISkiC3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,040000 EUR 14 XPAR OD_6ISnabL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,040000 EUR 4 XPAR OD_6ISnabL-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,980000 EUR 11 XPAR OD_6ISoTPp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,000000 EUR 11 XPAR OD_6ISptDD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,000000 EUR 11 XPAR OD_6ISr41m-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,980000 EUR 13 XPAR OD_6ISsmwm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,000000 EUR 24 XPAR OD_6ISvgaw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,960000 EUR 13 XPAR OD_6ISxQEa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,980000 EUR 9 XPAR OD_6IT04v5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,980000 EUR 9 XPAR OD_6IT04v5-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,000000 EUR 17 XPAR OD_6IT1cgR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,000000 EUR 11 XPAR OD_6IT3CMP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,060000 EUR 15 XPAR OD_6IT504X-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,980000 EUR 23 XPAR OD_6IT895S-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,940000 EUR 11 XPAR OD_6IT96OD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,000000 EUR 10 XPAR OD_6ITB24B-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,020000 EUR 11 XPAR OD_6ITBhT2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,020000 EUR 11 XPAR OD_6ITDNUu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,980000 EUR 11 XPAR OD_6ITEV0A-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,980000 EUR 11 XPAR OD_6ITFm0d-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,080000 EUR 13 XPAR OD_6ITHOuh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,080000 EUR 11 XPAR OD_6ITInvM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,920000 EUR 13 XPAR OD_6ITKUcs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,920000 EUR 1 XPAR OD_6ITLxid-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,920000 EUR 11 XPAR OD_6ITLxie-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,900000 EUR 11 XPAR OD_6ITNHtg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,780000 EUR 12 XPAR OD_6ITOqNU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,680000 EUR 13 XPAR OD_6ITQpUm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,740000 EUR 13 XPAR OD_6ITSDfc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,880000 EUR 16 XPAR OD_6ITU1Kc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,880000 EUR 11 XPAR OD_6ITVQKc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 3 au 7 mai 2021 Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-05-03T15:00:13Z FR0000121329 2021-05-03T15:05:32Z FR0000121329 2021-05-03T15:11:11Z FR0000121329 2021-05-03T15:20:52Z FR0000121329 2021-05-03T15:21:03Z FR0000121329 2021-05-04T07:04:58Z FR0000121329 2021-05-04T07:12:22Z FR0000121329 2021-05-04T07:17:00Z FR0000121329 2021-05-04T07:23:30Z FR0000121329 2021-05-04T07:30:23Z FR0000121329 2021-05-04T07:36:11Z FR0000121329 2021-05-04T07:41:16Z FR0000121329 2021-05-04T07:46:35Z FR0000121329 2021-05-04T07:46:35Z FR0000121329 2021-05-04T07:54:10Z FR0000121329 2021-05-04T07:54:10Z FR0000121329 2021-05-04T07:59:27Z FR0000121329 2021-05-04T08:05:31Z FR0000121329 2021-05-04T08:10:45Z FR0000121329 2021-05-04T08:10:45Z FR0000121329 2021-05-04T08:18:19Z FR0000121329 2021-05-04T08:25:06Z FR0000121329 2021-05-04T08:30:10Z FR0000121329 2021-05-04T08:35:43Z FR0000121329 2021-05-04T08:42:12Z FR0000121329 2021-05-04T08:47:33Z FR0000121329 2021-05-04T08:54:23Z FR0000121329 2021-05-04T08:59:41Z FR0000121329 2021-05-04T08:59:41Z FR0000121329 2021-05-04T09:05:13Z FR0000121329 2021-05-04T09:10:01Z FR0000121329 2021-05-04T09:15:19Z FR0000121329 2021-05-04T09:22:00Z FR0000121329 2021-05-04T09:26:41Z FR0000121329 2021-05-04T09:33:12Z FR0000121329 2021-05-04T09:39:12Z FR0000121329 2021-05-04T09:44:46Z FR0000121329 2021-05-04T09:54:32Z FR0000121329 2021-05-04T10:03:11Z FR0000121329 84,840000 EUR 19 XPAR OD_6ITXxtc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,800000 EUR 11 XPAR OD_6ITZIxm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,740000 EUR 13 XPAR OD_6ITajBK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,740000 EUR 2 XPAR OD_6ITdAIV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 84,740000 EUR 4 XPAR OD_6ITdD29-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,640000 EUR 11 XPAR OD_6IXSqQp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,460000 EUR 14 XPAR OD_6IXUhv0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,540000 EUR 11 XPAR OD_6IXVsBw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,680000 EUR 13 XPAR OD_6IXXVo8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,820000 EUR 14 XPAR OD_6IXZF9W-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,520000 EUR 11 XPAR OD_6IXaho7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,520000 EUR 11 XPAR OD_6IXbzCW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,360000 EUR 5 XPAR OD_6IXdKBK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,360000 EUR 6 XPAR OD_6IXdKBL-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,300000 EUR 11 XPAR OD_6IXfEQD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,300000 EUR 3 XPAR OD_6IXfEQD-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,340000 EUR 11 XPAR OD_6IXgYnh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,300000 EUR 12 XPAR OD_6IXi5fm-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,400000 EUR 5 XPAR OD_6IXjPIW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,400000 EUR 6 XPAR OD_6IXjPIX-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,400000 EUR 13 XPAR OD_6IXlJU8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,480000 EUR 16 XPAR OD_6IXn1Kt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,840000 EUR 11 XPAR OD_6IXoIHd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,640000 EUR 11 XPAR OD_6IXpgvY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,460000 EUR 13 XPAR OD_6IXrKIl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,420000 EUR 11 XPAR OD_6IXsfcA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,540000 EUR 12 XPAR OD_6IXuOFi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,520000 EUR 8 XPAR OD_6IXvj2G-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,520000 EUR 3 XPAR OD_6IXvj2H-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,400000 EUR 11 XPAR OD_6IXx7JA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,380000 EUR 11 XPAR OD_6IXyKTE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,380000 EUR 11 XPAR OD_6IXzf2a-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,180000 EUR 12 XPAR OD_6IY1LKb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,140000 EUR 11 XPAR OD_6IY2WVG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,280000 EUR 11 XPAR OD_6IY4A7F-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,420000 EUR 14 XPAR OD_6IY5fkp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,340000 EUR 11 XPAR OD_6IY74po-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,500000 EUR 20 XPAR OD_6IY9XBk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,500000 EUR 13 XPAR OD_6IYBiJ5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du: 3 au 7 mai 2021 Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant Numéro de référence de la Objectif du Rachat (unité) marché transaction Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales Thales 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 529900FNDVTQJ OVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-05-04T10:08:07Z FR0000121329 2021-05-04T10:12:55Z FR0000121329 2021-05-04T10:19:04Z FR0000121329 2021-05-04T10:25:35Z FR0000121329 2021-05-04T10:30:47Z FR0000121329 2021-05-04T10:35:53Z FR0000121329 2021-05-04T10:42:41Z FR0000121329 2021-05-04T10:49:36Z FR0000121329 2021-05-04T10:54:48Z FR0000121329 2021-05-04T11:00:14Z FR0000121329 2021-05-04T11:06:28Z FR0000121329 2021-05-04T11:13:46Z FR0000121329 2021-05-04T11:18:29Z FR0000121329 2021-05-04T11:24:15Z FR0000121329 2021-05-04T11:30:38Z FR0000121329 2021-05-04T11:35:59Z FR0000121329 2021-05-04T11:41:17Z FR0000121329 2021-05-04T11:47:45Z FR0000121329 2021-05-04T11:55:21Z FR0000121329 2021-05-04T11:59:07Z FR0000121329 2021-05-04T12:05:04Z FR0000121329 2021-05-04T12:10:11Z FR0000121329 2021-05-04T12:16:18Z FR0000121329 2021-05-04T12:22:31Z FR0000121329 2021-05-04T12:29:13Z FR0000121329 2021-05-04T12:35:23Z FR0000121329 2021-05-04T12:35:23Z FR0000121329 2021-05-04T12:39:36Z FR0000121329 2021-05-04T12:45:06Z FR0000121329 2021-05-04T12:50:28Z FR0000121329 2021-05-04T12:56:01Z FR0000121329 2021-05-04T13:01:27Z FR0000121329 2021-05-04T13:07:45Z FR0000121329 2021-05-04T13:12:20Z FR0000121329 2021-05-04T13:14:26Z FR0000121329 2021-05-04T13:14:26Z FR0000121329 2021-05-04T13:19:11Z FR0000121329 2021-05-04T13:26:00Z FR0000121329 2021-05-04T13:31:25Z FR0000121329 86,520000 EUR 13 XPAR OD_6IYCxF2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,560000 EUR 11 XPAR OD_6IYEAEB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,520000 EUR 11 XPAR OD_6IYFiGG-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,660000 EUR 14 XPAR OD_6IYHLtF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,660000 EUR 11 XPAR OD_6IYIeyp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,640000 EUR 11 XPAR OD_6IYJwYu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,520000 EUR 13 XPAR OD_6IYLei2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,400000 EUR 14 XPAR OD_6IYNOhW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,440000 EUR 11 XPAR OD_6IYOhuk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,540000 EUR 11 XPAR OD_6IYQ4nY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,520000 EUR 11 XPAR OD_6IYRdwe-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,480000 EUR 15 XPAR OD_6IYTTrw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,400000 EUR 11 XPAR OD_6IYUfWM-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,340000 EUR 11 XPAR OD_6IYW7fB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,360000 EUR 13 XPAR OD_6IYXjIc-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 86,200000 EUR 11 XPAR OD_6IYZ4mg-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,900000 EUR 11 XPAR OD_6IYaPXn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,860000 EUR 13 XPAR OD_6IYc2Qt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,880000 EUR 12 XPAR OD_6IYdwx1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,760000 EUR 11 XPAR OD_6IYetkF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,680000 EUR 11 XPAR OD_6IYgOag-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,600000 EUR 11 XPAR OD_6IYhgWw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,540000 EUR 12 XPAR OD_6IYjE7l-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,420000 EUR 11 XPAR OD_6IYkmvB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,600000 EUR 15 XPAR OD_6IYmTgU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,740000 EUR 9 XPAR OD_6IYo1qH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,740000 EUR 2 XPAR OD_6IYo1qH-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,640000 EUR 11 XPAR OD_6IYp5cj-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,580000 EUR 11 XPAR OD_6IYqTWp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,440000 EUR 11 XPAR OD_6IYrpGZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,440000 EUR 11 XPAR OD_6IYtDoD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,360000 EUR 11 XPAR OD_6IYuafr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,340000 EUR 11 XPAR OD_6IYwB3a-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,440000 EUR 1 XPAR OD_6IYxKY8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,500000 EUR 11 XPAR OD_6IYxrW1-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,500000 EUR 2 XPAR OD_6IYxrW1-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,500000 EUR 11 XPAR OD_6IYz3TO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,520000 EUR 13 XPAR OD_6IZ0lzF-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe 85,740000 EUR 11 XPAR OD_6IZ28Z6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du groupe This is an excerpt of the original content. 