Thales : L'ASECNA, conjointement avec NIGCOMSAT et Thales Alenia Space, poursuit avec succès le développement des services SBAS pour l'aviation en Afrique

L'ASECNA, NIGCOMSAT Ltd. et Thales Alenia Space unissent leurs efforts en organisant un vol de démonstration du SBAS entre Douala et Kribi au Cameroun

Douala, le 3 juin 2021 - L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), l'opérateur Nigerian Communications Satellite Ltd. (NIGCOMSAT) et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), unissent leurs efforts pour accélérer le développement des services de renforcement satellitaire (SBAS - Satellite-Based Augmentation System) pour l'aviation en Afrique.

Exploitant le signal SBAS qu'ils diffusent dans la région Afrique et Océan Indien depuis septembre 2020, fournissant ainsi le premier service SBAS ouvert sur cette partie du globe via le satellite NIGCOMSAT-1R, et suite aux vols de démonstrations conduits à l'Aéroport international Gnassingbe Eyadéma de Lomé en janvier dernier, les trois partenaires ont mené avec succès le 2 juin 2021 un vol de démonstration du SBAS avec un hélicoptère entre Douala et Kribi au Cameroun.

L'objectif consistait à démontrer, en configuration réelle, l'efficacité de cette technologie développée dans le cadre du programme « SBAS pour l'Afrique et l'océan Indien », qui vise à rendre de manière autonome des services SBAS sur tout le continent, afin d'augmenter les performances de positionnement fournies par les systèmes de navigation par satellite GPS et Galileo.

Ce vol de démonstration en hélicoptère a été réalisé selon une route bidirectionnelle à basse altitude reliant deux approches Point in Space (PinS) vers l'aéroport de Douala et un point proche des plates-formes pétrolières situées sur la côte de Kribi, tous deux au Cameroun. Le vol a été réalisé au moyen d'un hélicoptère de la société Heli Union, équipé pour l'occasion d'un récepteur de test SBAS de la société Pildo Labs. Ce vol de test a démontré l'aptitude du SBAS à améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations des hélicoptères, en vue de la fourniture des premiers services opérationnels à partir de 2024.

Ce vol de démonstration sera suivi, les 3 et 4 juin à Douala, d'un séminaire de sensibilisation sur le développement des services SBAS pour l'aviation en Afrique, organisé avec le bureau JPO EGNOS-Africa, et qui réunira les représentants d'institutions aéronautiques majeures du Cameroun.

« Nous continuerons à soutenir et à contribuer au succès des démonstrations de vol SBAS utilisant la charge utile de navigation NIGCOMSAT-1R afin de sensibiliser les parties prenantes à l'adoption de la technologie SBAS dans le secteur de l'aviation en Afrique pour ses nombreux bénéfices, notamment l'amélioration de la sécurité opérationnelle, la réduction des coûts opérationnels et l'environnement. », a déclaré Dr. Abimbola Alale, Président-Directeur général de NIGCOMSAT Ltd. « Ce projet est conforme aux directives de son Excellence le Docteur Isa Ali Ibrahim (Pantami), ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique de la République fédérale du Nigeria et Membre de la Nigeria Computer Society (NCS), de la British Computer Society (BCS) et de l'Institute of Information Management (IIM) qui a ordonné la pleine exploitation des capacités du satellite NIGCOMSAT-1R pour favoriser une économie digitale dans tous les secteurs et le développement durable du continent. »

« Fort de son expertise dans le développement de systèmes SBAS en Europe (EGNOS1) et en Corée (KASS) et au développement de nouvelles technologies de pointe de positionnement par satellite, Thales Alenia Space est le partenaire idéal pour accompagner les pays dans la mise en œuvre efficace de leur propre SBAS. Cette nouvelle démonstration de vol pour le déploiement du SBAS en Afrique a démontré l'aptitude du service à améliorer la sécurité de la navigation par satellite pour les hélicoptères, en complément des avions civils. Ce nouveau succès contribuera à accélérer l'adoption du SBAS au sein du secteur aérien africain », a déclaré Benoit Broudy, Directeur des activités Navigation de Thales Alenia Space.

« Je suis fier que l'ASECNA ait démontré l'utilité et l'efficacité des services SBAS sur notre continent pour toutes les communautés d'usagers de l'espace aérien, de l'aviation commerciale à l'aviation générale, en passant par les hélicoptères. En ligne avec ma vision d'unification du ciel africain, le déploiement à venir du système « SBAS pour la région Afrique et Océan Indien », la solution de navigation pour l'Afrique par l'Afrique, bénéficiera donc à l'ensemble des acteurs de l'aviation de tout le continent, améliorant significativement et durablement la sécurité et l'efficacité des vols. », a déclaré Mohamed Moussa, Directeur général de l'ASECNA.

1 European Geostationary Navigation Overlay System

À propos de l'ASECNA

L'ASECNA est un établissement public à caractère international, qui a pour mission essentielle de fournir des services de circulation aérienne sur un espace de 16,5 millions de km2 comprenant six régions d'Information de Vol (F.I.R) définies par l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale). En outre, elle développe des capacités liées au management des aéroports, aux études et réalisation d'infrastructures aéronautiques, à la maintenance des équipements aéronautiques, à la calibration des instruments d'aide à la navigation aérienne et à la formation des personnels de l'aviation civile. Ses États membres, au nombre de 18, sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

ASECNA - Contacts presse :

Harouna Kindo: Email: kindohar@asecna.org

Tel: +221 77 375 36 69 or +221 33 849 67 23

Abdoulaye Faye: Email: fayeabd@asecna.org

Tel: +221 77 649 01 92

A PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,850 milliard d'euros en 2020 et emploie environ 7700 personnes répartis sur 18 sites répartis sur 11 pays en Europe et un aux Etats Unis. www.thalesaleniaspace.com

THALES ALENIA SPACE - CONTACTS PRESSE

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Catherine des Arcis

Tel: +33(0)6 78 64 63 97

catherine.des-arcis@thalesaleniaspace.com

À propos de NIGCOMSAT

Nigerian Communications Satellite Ltd. (NIGCOMSAT) est une société et une agence nigériane dépendant du ministère fédéral des Communications et de l'Economie numérique, dont la mission est d'être le premier opérateur de satellites et fournisseur de services en Afrique. NIGCOMSAT Ltd. détient et exploite les systèmes de satellites de communication nigérians. La société fournit des solutions de communication par satellite innovantes et de pointe, en exploitant et en gérant un satellite de communication géostationnaire - NigComSat-1R -, fabriqué pour fournir des services de communication par satellite au niveau national et international, via un système de communication par satellite bidirectionnel à travers l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud-Est, l'Europe et l'Asie. Il s'agit d'un satellite de communication hybride équipé d'une charge utile pour un système de services de navigation par recouvrement similaire à EGNOS.

NIGCOMSAT Ltd. Contacts presse :

Mr. Adamu Idris (GM Corporate Affairs)

Tel: +234 (0)8037861323 aidris@nigcomsat.gov.ng

Dr. Lasisi Salami LAWAL (SBAS Project Manager)

Tel: +234 (0)8055233708 lasisi@nigcomsat.gov.ng