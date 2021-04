Thales : NHIndustries choisit le casque TopOwl de Thales pour les pilotes des NH90 des Forces Spéciales

NHIndustries choisit le casque TopOwl de Thales pour les pilotes des NH90 des Forces Spéciales 27/04/2021 Pilot Hélicoptère Share this article Facebook

TopOwl Avec la nouvelle génération Digital Display du, les pilotes d'hélicoptères pourront voler dans toutes les conditions d'environnement visuel dégradé, grâce à la numérisation et un affichage Haute Définition

Le casque a été développé et amélioré en association avec les opérationnels et la Direction générale de l'armement (DGA) depuis 20 ans, faisant de lui le casque le plus performant et le plus abouti de sa catégorie.

Adapté à chaque pilote, le TopOwl représente un atout pour les pilotes et un gain de taille pour le succès des missions opérationnelles.

NHIndustries a notifié à Thales le choix de la nouvelle génération du casque TopOwl Digital Display pour la version forces spéciales du programme NH90. Cette version est développée à la demande de la Direction générale de l'armement (DGA) pour le besoin des forces spéciales françaises ; elle est également disponible pour celles des pays partenaires ou clients du NH90. Cette génération digitale ouvre l'ère de la réalité augmentée au profit de la capacité opérationnelle des pilotes d'hélicoptères de combat, notamment pour le vol en environnement visuel très dégradé. Le casque TopOwl a été également sélectionné pour le standard 3 de l'hélicoptère de combat Tigre qui fait l'objet d'une coopération entre la France, l'Allemagne et l'Espagne.

Les forces spéciales sont les unités militaires spécifiquement formées pour recueillir du renseignement ou effectuer des interventions derrière les lignes ennemies. Les évolutions du NH90 forces spéciales apportent une augmentation substantielle des capacités de mission et le positionnent comme l'un des hélicoptères de transport tactique les plus performants au monde, en particulier dans des conditions environnementales extrêmes comme le sable, la neige, le brouillard ou les nuits les plus sombres.

En service depuis 2005, le casque TopOwl a été éprouvé au combat. Sa nouvelle génération digitale améliore la définition et autorise la présentation de vidéos issues de capteurs, sans perte de qualité, repoussant les limites du vol en environnement visuel dégradé. Elle tire parti des technologies numériques les plus récentes et intègre la cybersécurité dès sa conception.

TopOwl Digital Display participe à la réduction de la fatigue des pilotes et à la coopération en équipage indispensables lors des missions les plus difficiles notamment par l'affichage des informations pertinentes devant les yeux du pilote, l'association d'un système audio d'alertes spatialisées et la réduction du bruit ambiant.

TopOwl offre aussi des fonctionnalités inégalées pour le pilotage sans visibilité directe en toute sécurité et la réalisation des missions grâce à la réalité augmentée fruit de la vision synthétique du terrain et des informations issues des capteurs et caméras 2D ou 3D. Utilisable de jour comme de nuit, il aide ainsi le pilote lors des atterrissages en situation très dégradées telles que nuage de poussière, brouillard, neige ou nuit très sombre.

Parfaitement adapté à la morphologie de chaque pilote, la conception matérielle de la dernière génération TopOwl a évolué pour réduire les contraintes d'intégration, avec une puissance électrique et une masse réduites. Du fait de la simplification des câbles de connexion du casque, la sortie en urgence de l'équipage est facilitée, en particulier en cas d'amerrissage.

« Conçu avec les pilotes, TopOwl Digital Display conjugue les retours d'expérience des théâtres d'opérations où la première génération TopOwl a été déployée, et les technologies les plus récentes. Il constitue un atout décisif pour la sécurité des vols et la capacité opérationnelle des hélicoptères. » Christian Bardot, Directeur des programmes avionique de vol, Thales