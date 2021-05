Thales : OPPO s'associe à Thales pour la première eSIM compatible 5G SA

OPPO s'associe à Thales pour la première eSIM compatible 5G SA 27/05/2021 Digital Identity and Security Mobile Share this article Facebook

L'eSIM compatible 5G SA est prise en charge par le smartphone 5G phare d'OPPO, l'OPPO Find X3 Pro

La technologie eSIM offrira de nouvelles possibilités aux dispositifs connectés à l'ère de la 5G

OPPO annonce aujourd'hui l'intégration de la première eSIM compatible 5G SA au monde sur son tout nouveau smartphone 5G, l'OPPO Find X3 Pro, développé en collaboration avec Thales, leader mondial de la gestion de la connectivité eSIM. Basé sur une eSIM 5G en mode autonome (SA), l'OPPO Find X3 Pro fournira aux utilisateurs l'expérience 5G avancée des réseaux 5G SA, tout en offrant aux utilisateurs et aux opérateurs mobiles les avantages de la technologie eSIM.

À la différence des cartes SIM traditionnelles, qui doivent être insérées physiquement dans les dispositifs, l'eSIM, ou SIM intégrée, fait directement partie de l'appareil. Les utilisateurs bénéficient d'une expérience éprouvée et fluide au moment de choisir leur forfait de connectivité auprès de leur opérateur mobile, à partir de leur smartphone. Dès lors, l'eSIM de Thales aide également les opérateurs à relever les défis en matière de transformation numérique. En plus des smartphones et des dispositifs portatifs comme les montres connectées, les eSIM jouissent aussi d'une adoption soutenue dans les véhicules connectées et l'IoT industriel (IIOT).

En tant qu'infrastructure généraliste prête pour la 5G et avec une latence réduite, une flexibilité accrue et une expérience 5G exhaustive, les réseaux 5G SA (autonomes) sont en cours de déploiement par les grands opérateurs mobiles du monde entier. En qualité de premiers acteurs du secteur au monde à prendre en charge la 5G SA sur des dispositifs dotés d'eSIM, OPPO et Thales se positionnent à l'avant-garde du développement de la technologie 5G.

'En tant que chef de file technologique international, OPPO bouleverse l'approche des technologies 5G depuis la première heure. Nous nous engageons à fournir des expériences 5G innovantes aux utilisateurs et nous considérons l'eSIM comme un outil prometteur pour y parvenir', déclare Xia Yang, directeur principal des produits d'opérateurs, OPPO. 'Grâce à notre collaboration technique avec Thales, nous avons fait du Find X3 Pro un des premiers dispositifs au monde à être équipés d'une eSIM compatible 5G SA. À l'heure où les réseaux 5G SA sont déployés à l'échelle mondiale, l'ajout d'une eSIM compatible 5G SA offre des possibilités supplémentaires aux utilisateurs du Find X3 Pro du monde entier.'

Thales est un fournisseur de premier plan de solutions matérielles et de gestion de la connectivité eSIM, avec plus de 200 plateformes de gestion eSIM primées par des opérateurs mobiles, des alliances d'opérateurs, des opérateurs de réseau mobile virtuel et des équipementiers sur tous les continents. En tant que partenaire de solutions eSIM d'OPPO, Thales a déjà intégré sa technologie à l'OPPO Watch, première montre intelligente d'OPPO dotée d'une connectivité cellulaire intégrée.

OPPO et Thales ont travaillé en étroite collaboration pour intégrer la solution eSIM de Thales au Find X3 Pro dans le cadre d'activités de validation des serveurs eSIM, de correction des dispositifs, de vérification, de développement fonctionnel, etc. OPPO et Thales ont également travaillé au côté des opérateurs mobiles pour réaliser des tests d'interopérabilité de réseaux afin de s'assurer que les utilisateurs puissent utiliser deux lignes actives simultanément (SIM et eSIM) avec leur Find X3 Pro. Cette collaboration démontre également que la 5G SA a été pour la première fois déployée avec succès sur un dispositif compatible eSIM.

érôme Bendell, vice-président de Thales Asie du Nord et PDG de Thales en Chine. 'Il s'agit là d'un cap important dans le développement de la technologie eSIM. Nous pensons qu'avec l'évolution en cours et l'utilisation généralisée de la technologie 'C'est pour nous un honneur de poursuivre notre partenariat avec OPPO, en vue de la validation et de la commercialisation de la première eSIM compatible avec la 5G SA sur l'OPPO Find X3 Pro', déclare J. 'Il s'agit là d'un cap important dans le développement de la technologie eSIM. Nous pensons qu'avec l'évolution en cours et l'utilisation généralisée de la technologie eSIM , notre solution permettra aux opérateurs et aux utilisateurs d'exploiter au mieux la 5G. En particulier, l'intégration de l'eSIM compatible 5G SA contribue à optimiser la confiance et la résilience pour les opérateurs mobiles ayant déployé des réseaux 5G centraux, et pour leurs clients.'

Axé sur les besoins et les expériences des utilisateurs, OPPO a débuté son activité de R et D sur la technologie eSIM en 2018 et a depuis lancé une série de smartphones et de montres connectées compatibles avec l'eSIM. L'OPPO Find X3 Pro équipé de l'eSIM compatible 5G SA témoigne non seulement de la solide expertise technique et des connaissances d'OPPO en matière de technologie eSIM, mais il est également le reflet des investissements d'OPPO visant à accélérer le déploiement des réseaux 5G SA pour permettre aux utilisateurs de tirer parti des expériences 5G dans les meilleurs délais possibles.