Thales : Résultats annuels 2020

Le conseil d'administration de Thales (Euronext Paris : HO) s'est réuni le 3 mars 2021 pour examiner les comptes de l'exercice 2020.[1]

A cette occasion, Patrice Caine, Président-directeur général, a déclaré

« Les résultats 2020 sont logiquement marqués par la crise du Covid-19. La mobilisation des équipes, partout dans le monde, a démontré la résilience humaine et économique du Groupe ainsi que son agilité. Nous dépassons ainsi largement les objectifs du plan global d'adaptation à la crise.

Dans ce contexte inédit de pandémie mondiale, je tiens à réitérer mes remerciements à toutes les équipes de Thales pour leur engagement exemplaire ainsi qu'à nos clients et partenaires pour leur confiance.

Le deuxième semestre 2020 affiche un fort redressement tant au niveau des prises de commande que de la rentabilité. La marge d'EBIT avant charges de restructuration revient ainsi au niveau du deuxième semestre 2019.

Par ailleurs, en 2020, la génération de trésorerie est à nouveau très solide. Elle illustre à la fois la robustesse de notre business model civil-défense et la focalisation des équipes sur la performance opérationnelle.

Notre stratégie digitale, renforcée par notre position de leader dans la cyber-sécurité, porte ses fruits dans toutes les activités du Groupe, avec très beaux succès commerciaux dans le spatial, la défense, la signalisation ferroviaire ou encore la protection des données.

Dans un contexte économique et sanitaire toujours incertain, notre positionnement unique, associant un portefeuille technologique de rang mondial et une expertise approfondie de nos 5 grands marchés, va nous permettre de retrouver rapidement notre dynamique de croissance rentable. »

• Prises de commandes : 18,5 Mds€, en baisse de 3% (-6% en variation organique[2])

• Chiffre d'affaires : 17,0 Mds€, en baisse de 7,7% (-10,4% en variation organique)

• EBIT[3]: 1 352 M€, en baisse de 33% (-34% en variation organique)

• Résultat net ajusté, part du Groupe[3]: 937 M€, en baisse de 33%

• Résultat net consolidé, part du Groupe : 483 M€, en baisse de 57%

• Free cash-flow opérationnel[3]: 1 057 M€, 113% du résultat net ajusté, part du Groupe

• Dividende[4] de 1,76€, taux de distribution de 40% confirmé

• Objectifs 2021 :

- Book-to-bill[5] supérieur à 1, soutenant l'accélération de la croissance en 2022

- Chiffre d'affaires compris entre 17,1 et 17,9 Mds€

- Marge d'EBIT comprise entre 9,5% et 10%

En millions d'euros,

sauf résultat et dividende par action (en euros) 2020 2019 Variation totale Variation organique Prises de commandes 18 476 19 142 -3% -6% Carnet de commandes en fin de période 34 430 33 839 +2% +3% Chiffre d'affaires 16 989 18 401 -7,7% -10,4% EBIT[3] 1 352 2 008 -32,7% -34,5% en % du chiffre d'affaires 8,0% 10,9% -3,0 pts -2,9 pts Résultat net ajusté, part du Groupe[3] 937 1 405 -33,3% Résultat net ajusté,

part du Groupe, par action[3] 4,40 6,61 -33,4% Résultat net consolidé, part du Groupe 483 1 122 -56,9% Free cash-flow opérationnel[3] 1 057 1 372 -315 Trésorerie (dette) nette en fin de période[3] -2 549 -3 311 +761 Dividende par action[4] 1,76 2,65 -0,89

Notes

[1] A la date de ce communiqué, les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

[2] Dans ce communiqué, « organique » signifie « à périmètre et taux de change constants ». Voir note méthodologique page 12 et calcul page 17 du communiqué de presse.

[3] Indicateurs financiers à caractère non strictement comptable, voir définitions en annexe, page 12 du communiqué de presse.

[4] Proposé à l'assemblée générale du 6 mai 2021.

[5] Ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires.

