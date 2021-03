Thales : baisse d'un tiers du résultat net ajusté en 2020

Thales publie au titre de 2020 un résultat net ajusté part du groupe en baisse de 33% à 937 millions d'euros et une marge d'EBIT en diminution de trois points à 8%, pour un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros, en baisse de 7,7% (-10,4% en variation organique).



Le groupe d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports revendique aussi pour 18,5 milliards d'euros de prises de commandes, en baisse de 3% (-6% en organique), portant toutefois le carnet de commandes à un record historique de 34,4 milliards.



Thales propose un dividende de 1,76 euro par action pour 2020 (soit un taux de distribution de 40%), et indique viser pour 2021 un book-to-bill supérieur à un, un chiffre d'affaires entre 17,1 et 17,9 milliards d'euros et une marge d'EBIT entre 9,5 et 10%.



