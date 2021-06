Thales lance sa nouvelle gamme de solutions de communication par satellite permettant d'assurer une connectivité fiable partout dans le monde pour les services Iridium Certus® 14/06/2021 Satcom naval Share this article Facebook

Avec sa nouvelle série ThalesLINK 200, Thales renforce sa présence sur le marché des solutions de communication maritimes et terrestres en bande L

MissionLINK 200 et VesseLINK 200 permettront d'assurer des communications fiables partout dans le monde, y compris au niveau des pôles.

La série ThalesLINK 200 est maintenant disponible à l'international pour les applications maritimes et terrestres, via un réseau exclusif de 19 partenaires officiels.

Thales annonce le lancement de sa nouvelle ligne de produits ThalesLINK pour les communications en bande L - MissionLINK 200 et VesseLINK 200. Ces solutions innovantes sont les premières de ce type pour les services Iridium Certus® 200 qui opèrent sur un réseau de 66 satellites et permettent d'assurer une connectivité fiable dans le monde entier.

Nous sommes très fiers de la réponse positive du marché à l'égard des produits ThalesLINK », s'est félicité Mike Sheelan, PDG de Thales Defense and Security Inc. « Nos partenaires attendaient la nouvelle série 200 avec une certaine impatience et nous sommes heureux de leur fournir, une fois encore, des produits qui vont au-delà de leurs attentes.

La série ThalesLINK 200 est la deuxième ligne de produits dédiée aux solutions en bande L pour les services Iridium Certus. En janvier 2019, Thales avait lancé MissionLINK 700 dédiée aux applications terrestres, et VesselLINK 700 pour les applications maritimes. L'arrivée sur le marché de MissionLINK 200 et VesselLINK 200 - des solutions compactes à haute performance -, mettra la puissance de la plateforme Iridium Certus à la portée de nouveaux clients, dans les domaines terrestre et maritime.

Les solutions MissionLINK 200 et VesseLINK 200 offrent un débit ascendant/descendant de 176 Kbit/s pour les communications voix et données, adaptées aux conditions environnementales extrêmes, et acceptant des températures pouvant aller de -40° à +55°C. La compacité et la légèreté de leur antennes - moins de 700 g - en font un choix idéal pour les petites plateformes, telles que les voiliers de compétition ou les véhicules terrestres dédiés à la sécurité publique.

En combinant compacité et performance, VesseLINK 200 et MissionLINK 200 permettent à un plus grand nombre de clients, sur les marchés terrestre et maritime, d'accéder à une connectivité fiable qui répond à leurs besoins », a expliqué Bryan Hartin, directeur commercial, Iridium. « Thales est pour nous un partenaire très apprécié et nos relations déjà anciennes nous permettent de continuer à innover ensemble pour créer des produits de très haute qualité, opérationnels partout dans le monde.

Ces nouvelles solutions, qui s'inscrivent dans la gamme ThalesLINK 200, ont subi des essais rigoureux et ont été validées par Thales et par Iridium, ainsi que par les six partenaires Bêta officiels qui distribuent des solutions de communication par satellite en bande L pour différentes missions sur terre et en mer. Offrant des capacités qui vont au-delà des attentes des différents acteurs concernés, ces solutions très performantes de nouvelle génération sont disponibles via un réseau exclusif de 19 partenaires officiels.

Plus que jamais, les clients du monde entier peuvent compter sur Thales pour bénéficier de solutions de connectivité décisives, quelles que soient leurs missions.