Thales : lance son nouveau radar secondaire, le RSM NG, un méta-senseur innovant pour une gestion plus sûre du trafic aérien

Thales dévoile un nouveau radar secondaire numérique encore plus performant et plus fiable pour une gestion du trafic aérien plus sûre. Ce radar gère jusqu'à 2 000 trajectoires de vol et 64 flux de données simultanés vers les centres de contrôle aérien.

Plus qu'un radar, ce méta-capteur 2 en 1 associe Mode S enrichi et ADS-B. Il permet d'initialiser et de détecter plus rapidement les pistes, tout en garantissant la cyber sécurité.

L'architecture numérique du radar RSM NG facilite les mises à jour et lui permet de s'adapter aux évolutions futures du marché. Son poids et son volume réduits de 30 %, ainsi que ses capacités de maintenance prédictive, permettent d'optimiser le coût sur toute la durée de vie du radar.

Thales, acteur clé du marché avec plus de 900 radars installés dans plus de 100 pays, présente le RSM NG. Ce nouveau radar numérique est un méta-senseur innovant pour un ciel plus sécurisé.Il s'appuie sur une architecture numérique pour offrir aux aéroports des performances remarquables, une meilleure cyber protection et une optimisation du coût sur toute la durée de vie du produit.

Son concept de « méta-senseur » rend le nouveau radar Thales unique. Ce capteur 2 en 1 garantit la qualité, l'intégrité et la disponibilité des données fournies aux contrôleurs aériens. Le RSM NG associe des données radar (Mode S) et ADS-B pour une initialisation plus rapide des pistes, au bénéfice des contrôleurs aériens.Il suit jusqu'à 2 000 trajectoires de vol et partage simultanément 64 flux de données avec des centres de contrôle aérien.

Basé sur les derniers standards internationaux, le RSM NG est cyber sécurisé. Par exemple, il fournit une interface unique pour le contrôle des fonctions de cyber sécurité, tout en préservant le comportement opérationnel du radar.Par ailleurs, il minimise le taux de ré interrogation, réduit la pollution radiofréquence et fournit une carte des interférences, ce qui facilite son intégration dans l'espace aérien.

Un radar prêt pour l'avenir. Toutes ces avancées technologiques s'intègrent parfaitement dans l'environnement ATC en constante évolution. L'architecture numérique du RSM NG facilite les mises à jour logicielles et permet au radar de s'adapter aisément aux futurs impératifs techniques.

Plus compact donc facile à déployer, le RSM NG est doté de capacités HUMS (Health Usage and Monitoring System) afin d'optimiser les opérations de maintenance. Repensé pour limiter le coût de son cycle de vie, ce radar bénéficie désormais d'un design très compact : il ne comporte plus que deux armoires électroniques (et non trois), soit une réduction de 30 % de son poids et de son volume.

« Avec plus de 50 ans d'expérience dans les radars secondaires, Thales investit en permanence pour rester leader sur le marché des radars de contrôle du trafic aérien. Le RSM NG représente environ 10 brevets. » Marie Gayrel, Directrice des activités radars de contrôle du trafic aérien, Thales

L'ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) est un système de surveillance coopératif pour le contrôle du trafic aérien en temps réel.