Thales : le titre surperforme après des propos de broker

L'action Thales s'inscrit en nette progression mardi matin à la Bourse de Paris après la décision du courtier Berenberg de relever son objectif de cours sur le titre de 90 à 110 euros.



A 10h00, le titre s'octroie une progression de l'ordre de 1,1% alors qu'au même instant, l'indice CAC 40 ne prend que 0,4%.



'L'action Thales affiche une hausse de plus de 30% depuis notre initiation en octobre 2020 et un gain de 12% depuis le début de l'année, une performance en ligne avec le secteur européen de l'aéronautique et de la défense', explique Berenberg dans une note.



'Pourtant, le titre demeure significativement sous-évalué de notre point de vue', poursuit l'intermédiaire, qui souligne l'attractivité des fondamentaux du groupe.



Berenberg - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - en fait son 'top pick' (valeur préférée) au sein du secteur.



