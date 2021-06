Thales : nouvelles solutions de communication par satellite

Thales annonce le lancement d'une nouvelle gamme de solutions de communication par satellite destinée à assurer une connectivité fiable, partout dans le monde, via Iridium Certus, un réseau de 66 satellites.



Les solutions MissionLINK 200 et VesseLINK 200 permettront ainsi à la société de renforcer sa présence sur le marché des solutions de communication maritimes et terrestres en bande L, avec une communication efficace, même au niveau des pôles.



Les solutions offrent un débit ascendant/descendant de 176 Kbit/s pour les voix et données, avec une amplitude d'utilisation de -40° à +55°C. La compacité et la légèreté de leurs antennes - moins de 700 g - en font également un choix idéal pour les petites plateformes, telles que les voiliers de compétition ou les véhicules terrestres dédiés à la sécurité publique.



