Thales : présente ses nouvelles solutions numériques visant à améliorer l'efficacité des activités ferroviaires et l'expérience voyageur, pour une mobilité plus verte

Accélérer la mise en place des technologies permettant d'allonger la durée de vie des réseaux ferroviaires est primordial dans les zones urbaines à forte densité de population. Le nouveau système de contrôle automatique de signalisation développé par Thales permet de moderniser les réseaux sans interrompre le service et les prépare pour le métro autonome de demain.

Thales développe des systèmes écoresponsables, basés sur l'intelligence artificielle (IA), pour gérer les flux de passagers en gare et orienter les voyageurs en cas de forte fréquentation.

En Europe, les opérateurs dépensent chaque année entre 15 et 25 milliards d'euros pour la maintenance et le renouvellement des équipements. Grâce à la maintenance prédictive, le marché du rail pourrait réaliser jusqu'à 30 % d'économies sur les coûts de maintenance.

Les solutions numériques de Thales contribuent à la mobilité verte, avec une réduction potentielle de 15 % des émissions de CO2 générées par les métros et les gares.

Thales présente son tout premier événement numérique consacré au transport ferroviaire « Smart Mobilty Experience » qui se déroulera le 24 mars prochain. Ce sera, pour les clients et les partenaires de l'écosystème ferroviaire, l'occasion de découvrir de nouveaux produits et des innovations majeures, mais aussi d'échanger sur la digitalisation et l'avenir du rail.

Les opérateurs de transport ferroviaire sont à la recherche de solutions numériques et de services innovants qui permettent d'améliorer la performance de leurs activités et l'efficacité énergétique, et de renforcer l'attractivité du rail pour les usagers.

Thales propose des solutions qui proposent un voyage en toute sécurité aux passagers tout en leur offrant la meilleure expérience possible, qui aident à la supervision des opérations avec une appréciation précise de la situation, et qui optimisent l'efficacité des services de transport.

En s'appuyant sur des technologies numériques telles que l'IoT, la 5G, le cloud, les technologies web, l'analyse des données et l'IA, Thales conçoit de nombreuses solutions innovantes qui auront un impact majeur sur notre manière de voyager : signalisation numérique, train autonome, billettique mobile, analyse des flux de voyageurs, contrôle des activités basées sur les données, maintenance intelligente…

Faciliter l'intégration des nouvelles technologies dans les réseaux de métro

L'architecture numérique de SelTrac™ G8, le tout nouveau système de signalisation développé par Thales pour les métros, offre de nombreux avantages : mise à jour permanente des fonctionnalités logicielles sans perturber le trafic ; plate-forme d'équipements modulaires et résilients permettant l'intégration des technologies futures telles que le train autonome ; suivi de l'état des équipements facilitant l'infovalorisation et la maintenance. SelTrac™ G8 permet de réduire les coûts d'installation et de maintenance, et d'actualiser les fonctionnalités du système afin de répondre à la demande des usagers sans remettre en cause la sécurité et la fiabilité de service.

Fournir en temps réel aux opérateurs de transport des informations sur le niveau d'affluence

Parmi les innovations importantes présentées par Thales figurent les applications basées sur l'IA et l'analyse des données utilisées soit pour l'automatisation des tâches, soit pour l'aide à la décision. DIVA (Distributed Intelligent Video Analytics) est la nouvelle solution développée par Thales pour gérer les flux de passagers en gare et orienter les voyageurs en cas de forte fréquentation. Elle permet de réduire l'affluence en écourtant les temps d'attente, améliorant ainsi la sécurité, le confort et l'expérience du voyageur.

Basé sur l'analyse vidéo assistée par l'IA, DIVA utilise les caméras de vidéosurveillance présentes dans les gares et les trains pour fournir en temps réel des informations sur le niveau d'affluence. L'objectif de performance, en termes de précision, dépasse les 90 %.

Favoriser une mobilité plus durable

La mobilité durable est un autre moteur d'innovation pour Thales. Utilisant les capacités de plusieurs algorithmes complexes, le système de conduite assistée GreenSpeed de Thales optimise la vitesse afin d'économiser l'énergie électrique. Il permet une réduction potentielle des émissions de 15 %.

Quant à SelTracTM G8, le système de signalisation de toute dernière génération pour les métros, il devrait réduire de 15 % la consommation d'énergie électrique de traction par rapport au système de signalisation traditionnel grâce à l'intégration de profils de vitesse économiques dans le système embarqué.

Développer des collaborations innovantes

La co-innovation est elle aussi essentielle, car elle comble le hiatus entre un nouveau concept ou une nouvelle technologie développés en laboratoire, et une solution concrète capable de résoudre un problème opérationnel réel. Elle accélère la commercialisation des nouvelles solutions et constitue un témoignage de confiance entre les clients et Thales. À titre d'exemple, Thales travaille avec l'opérateur de métro de New York et la SNCF sur le métro et le train autonomes, avec la compagnie nationale des chemins de fer allemands sur des concepts de signalisation de pointe, ou avec le métro de Singapour sur des systèmes d'orientation des voyageurs et une solution billettique mains libres.

« Dans un contexte de marché extrêmement compétitif, il est absolument vital de trouver des moyens de rendre le rail plus attractif. En la matière, l'innovation est une aide précieuse. L'une des principales difficultés rencontrées actuellement est qu'il est impensable de mettre un réseau ferroviaire à l'arrêt pour procéder à des travaux de modernisation. Les citoyens ont besoin d'aller au travail, de se déplacer. C'est pourquoi nous consacrons tous nos efforts à développer des solutions qui peuvent être déployées avec une perturbation minimale du trafic. » - Millar Crawford, Directeur général adjoint - Systèmes de transport terrestre, Thales