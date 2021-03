Thales : sélectionné pour préparer la France au nouveau système d'entrée / sortie de l'espace Schengen

Dès 2022, les états membres de l’espace Schengen devront être pourvus d’un système biométrique d’entrée et de sortie, pour enregistrer les citoyens non-européens de passage sur leurs territoires. Thales a été sélectionné par le ministère de l’Intérieur français afin de livrer plusieurs centaines de kiosques de pré-enregistrement, sur de nombreux points de passages aux frontières. La France sera ainsi pourvue d’une solution biométrique dernière génération, pour fluidifier et sécuriser ses passages aux frontières aériennes, terrestres et maritimes.

En accord avec la directive votée par l’Union Européenne, les pays de l’espace Schengen vont déployer des kiosques de pré-enregistrement afin de permettre aux visiteurs non Schengen de renseigner rapidement et de manière sûre leur identité, incluant l’enregistrement de leurs données biométriques (empreintes digitales et faciales).

A cette fin, le ‘Thales Gemalto Border Kiosk’ proposera en libre-service, une interface intuitive et interactive, guidant les voyageurs à chaque étape d’enregistrement et de vérification de leur identité.

Ces kiosques créés et fabriqués en Europe embarqueront plusieurs technologies en matière de vérification de document et de biométrie. Ils apporteront rapidité d’enregistrement pour les voyageurs, précision dans la vérification de l’identité, protection dans la gestion des données et une grande fluidité opérationnelle aux passages aux frontières.

La vérification des données biométriques est une technologie à l’efficacité éprouvée, qui permet d’identifier de manière très fiable les tentatives d’imposture et prévenir de l’entrée sur le territoire d’individus en possession de faux documents, de multiples identités etc.

« Ce nouveau système européen d’entrée et de sortie représente un grand défi pour les états membres. D’un côté, il y a l’obligation d’être prêts et conformes aux réglementations dès 2022 ; de l’autre, il y a la réalité opérationnelle et ces millions de personnes à gérer chaque année et pour lesquels nous souhaitons l’expérience la plus fluide possible. L’expertise de Thales dans le domaine de l’identité et de la gestion des frontières nous apporte une fiabilité technologique, sans avoir à choisir entre sécurité et simplicité d’utilisation » précise le ministère de l’Intérieur français.

« Les kiosques de pré enregistrement Thales utilisent nos technologies les plus abouties en matière de création et de vérification d’identités. Ils s’appuient sur des logiciels optimisés pour un contrôle ultra-rapide de l’authenticité d’un document et une détection intelligente de toute tentative de fraude à l’identité. Nous avons ainsi pu développer des outils performants pour soutenir les opérations, sans compromettre le confort et la protection des données des voyageurs » dit Youzec Kurp – SVP Solutions d’Identité et de Biométrie chez Thales.

