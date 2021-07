Thales : technologie embarquée dans les smartphones Rakuten

Thales a annoncé que Rakuten Mobile, un nouvel arrivant sur le marché japonais de la téléphonie mobile, utilisait ses solutions afin de faciliter le recrutement d'abonnés.



Le groupe français indique que l'opérateur de réseau mobile a recours à ses cartes SIM virtuelle non amovibles (eSIM) ainsi qu'à d'autres solutions de gestion à distance de la connectivité.



Les nouveaux smartphones 4G et 5G de Rakuten Mobile doivent notamment embarquer la technologie eSIM de Thales.



Les cartes eSIM permettent l'activation via le cloud de smartphones, facilitant le processus d'enrôlement des abonnés et favorisant la gestion à distance des abonnements tout au long de la durée de vie de l'appareil.



Le GSMA, qui regroupe les grands opérateurs et constructeurs mondiaux de l'industrie des télécoms, prévoit 2,4 milliards de connexions de smartphones intégrant des eSIM dans le monde d'ici 2025.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.