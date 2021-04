Thales : un réseau 4G privé dans les centrales nucléaires

Thales a annoncé mardi qu'il allait déployer avec EDF un réseau 4G privé et sécurisé au sein des centrales nucléaires françaises.



Ce projet de connectivité à haut débit conduit avec l'équipementier télécoms suédois Ericsson doit notamment contribuer à améliorer la performance des activités de maintenance, d'exploitation et de logistique, explique le spécialiste de la cybersécurité.



L'infrastructure permettra aux salariés et aux prestataires d'EDF de disposer d'un accès à distance, via des terminaux sécurisés, à l'ensemble des ressources dont ils ont besoin.



Le réseau a déjà été déployé avec succès sur un site pilote de la centrale de Blayais, en Gironde, première étape d'un projet de déploiement par EDF au niveau national



Thales a prévu d'assurer de son côté la mise en réseau sécurisée des équipements, de fournir les services de communications sécuritaires et de garantir l'intégration globale du système.



A terme, une évolution du réseau vers la 5G est possible, assure-t-il.



