Thales négocie la vente de son activité de signalisation ferroviaire à Hitachi Rail

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de technologies et de défense Thales a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives avec Hitachi Rail, filiale du conglomérat japonais Hitachi, pour la cession de son activité Ground transportation Systems (GTS), spécialisée dans la signalisation ferroviaire, pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros.

"La clôture de la transaction va nécessiter la dissociation de l'activité dans plusieurs pays et elle est soumise aux conditions habituelles en matière d'autorisations réglementaires et des autorités de concurrence", a prévenu Thales dans un communiqué. La clôture de la transaction devrait intervenir en fin d'année 2022 ou au début de 2023, a ajouté l'industriel.

Alors que sa division GTS va être traitée comme une activité en cours de cession dans ses états financiers, Thales a mis à jour mercredi ses perspectives pour 2021. Dorénavant, le groupe vise pour cette année un ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires "supérieur à 1", des ventes comprises entre 15,8 et 16,3 milliards d'euros et une marge opérationnelle (Ebit) comprise entre 9,8% et 10,3%.

August 04, 2021 01:24 ET (05:24 GMT)