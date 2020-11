Thales : nomination de Marc-Henri Serre chez Alenia Space

11/11/2020 | 12:00

Le groupe annonce la nomination de Marc-Henri Serre, au poste d'Executive Vice-Président des activités Télécommunications de Thales Alenia Space.



Marc-Henri a commencé sa carrière dans l'administration française au sein du ministère des finances puis au service du Premier Ministre. Il a ensuite rejoint Thales Alenia Space où il a occupé la fonction de directeur de l'ingénierie et de l'intégration assemblage et tests des charges utiles observation et sciences avant de d'occuper la fonction de VP domaine Observation et Science France.



' Marc-Henri a une forte expérience dans le spatial, en particulier dans les domaines de l'ingénierie, de la politique produit, de la relation client, du management des offres commerciales et des projets ' précise le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.