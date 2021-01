Thales : nomme Clément de Villepin Directeur général des Ressources Humaines

Clément de Villepin est nommé Directeur général des Ressources Humaines du Groupe à compter du 5 avril 2021.

Clément de Villepin rejoindra le comité exécutif du Groupe et rapportera à Patrice Caine, Président-directeur général.

Depuis 2016, Clément de Villepin était Directeur des Ressources Humaines du groupe Transdev, membre du Comité Exécutif, où il a accompagné les plans de croissance et de compétitivité en France et à l'international.

Au sein du groupe Suez entre 2008 et 2016, il a occupé les fonctions de Directeur des Ressources Humaines et était membre du comité exécutif de la division internationale après avoir été précédemment Directeur des Ressources Humaines et membre du comité exécutif de la filiale Dégremont. De 2001 à 2009 au sein du groupe Scottish & Newcastle et des Brasseries Kronenbourg, il a été DRH Ventes Marketing & Distribution, DRH des départements Consommation Hors Domicile et Distribution, Directeur de projet compétitivité et Chef de service Ressources Humaines Industriel et R&D.

Il a commencé sa carrière au sein du groupe Valeo où il a notamment été Responsable Ressources Humaines d'un site industriel.

Clément de Villepin est titulaire d'un DESS de Gestion des Ressources Humaines de l'Université Paris IX Dauphine (1995) et d'une Maîtrise d'AES des Université de Malakoff Paris V et Universitat de Dret de Barcelona (1993).



« Je souhaite la bienvenue à Clément de Villepin chez Thales. La richesse de son parcours et de son expérience nous aidera à développer et faire rayonner nos talents. »

Patrice Caine, Président-directeur général de Thales

« Rejoindre Thales c'est rejoindre un magnifique projet : construire ensemble un avenir de confiance. Avec toute la fonction Ressources Humaines, nous travaillerons au service des équipes de Thales afin de toujours mieux servir nos clients. »

Clément de Villepin, Directeur général des Ressources Humaines de Thales

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd'hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, du transport, de l'identité et sécurité numériques, et de la défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur une base pro forma intégrant Gemalto).

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence artificielle et cybersécurité - technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des États.