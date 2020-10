Thales : nomme un nouveau Conseiller Défense Marine

01/10/2020 | 13:48

Thales annoncé la nomination du vice-amiral d'escadre Eric Chaperon aux fonctions de Conseiller Défense Marine du Groupe à compter du 1er octobre 2020.



' Il apportera un soutien clé à Thales sur les questions du domaine naval. Il sera notamment un appui essentiel pour comprendre le besoin militaire et conseiller le Groupe sur les évolutions à venir du combat naval et les défis maritimes de demain ' indique le groupe.



Son expérience passée, notamment en matière d'opérations aéronavales et amphibies, constituera un atout précieux pour aider le groupe à doter les forces armées des technologies de pointe qui leur sont nécessaires ' a déclaré Patrice Caine, Président-directeur général de Thales.



