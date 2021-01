Thales : nouvelle commande de radio IMBITR par l'US Army

Thales annonce que l'US Army vient de lui adresser sa troisième commande de systèmes radio IMBITR AN/PRC-148D, dans le cadre du programme Army Leader Radio pour la mise en oeuvre de son réseau tactique intégré, portant les commandes totales à plus de 6000 unités.



'La radio IMBITR de Thales a été massivement testée par les combattants pour s'assurer qu'elle répondait bien aux attentes de l'armée américaine et aux exigences d'un réseau tactique moderne et résilient', précise le groupe d'électronique de défense.



