Thales : partenariat avec une filiale d'Embraer

Thales annonce un partenariat avec Eve UAM, filiale du constructeur aéronautique brésilien Embraer, pour soutenir le développement de l'avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) d'Eve au Brésil.



Le partenariat stratégique comprend une série d'études conjointes sur une période de douze mois, qui a débuté en janvier 2022, sur la faisabilité technique, économique et adaptable d'un avion 100% électrique.



Thales apportera aussi son expertise dans le développement de systèmes avioniques, électriques, de contrôle de vol, de navigation, de communication et de connectivité, grâce notamment à ses centres à São José dos Campos et à São Bernardo do Campo.



