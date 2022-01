Thales : partenariat pour Airbus Perlan Mission II

Thales annonce un partenariat dans le cadre du projet Airbus Perlan Mission II.



Ce projet permettra au système satcom FlytLink de Thales de voler à bord d'un planeur stratosphérique à plus de deux fois l'altitude d'un avion de ligne.



' Il permettra d'offrir une vision directe de la stratosphère et bénéficiera des commentaires de l'équipage du planeur biplace dans son évolution aux confins de l'espace ' indique le groupe.



Basée dans le Nevada, l'équipe Airbus Perlan Mission II envisage un nouveau vol cette année, aux Etats-Unis et à El Calafate, en Argentine, où le planeur avait déjà établi un record d'altitude en 2018.



