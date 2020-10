Thales : permis de conduire sur mobile pour la Floride

13/10/2020 | 15:39

Thales annonce qu'il va fournir au 'Department of Motor Vehicles' de Floride une solution de permis de conduire sur mobile conforme aux normes nationales et internationales, dotant ces permis de dispositifs de sécurité avant-gardistes.



La solution permettra aux Floridiens de prouver leurs identité, âge et certificats de conduite depuis leur smartphone. Thales sera prestataire de services d'accréditation, au coeur des programmes de vérification d'identité et d'authentification en ligne de l'État.



Conformes aux normes de l'American Association of Motor Vehicle Administrators et de l'Organisation internationale de normalisation, ces permis de conduire mobiles pourront être utilisés partout aux États-Unis et dans le monde entier.



