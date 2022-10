Thales

(-2,16% à 110,80 euros)

Le titre du groupe d'aéronautique et de défense a accusé la plus forte baisse de la journée. Les valeurs technologiques et industrielles cycliques (Schneider Electric, STMicroelectronics, Alstom) ont été orientées à la baisse aujourd'hui. Thales s'inscrit dans ce sillage baissier.