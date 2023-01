Thales, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 3 janvier 2023

Thales (-1,62% à 118,05 euros)Thales signe la plus forte baisse à la mi-journée après que Jefferies a abaissé sa recommandation d'Achat à Conserver sur son titre avec un objectif de cours de 118 euros. L'analyste se justifie en expliquant qu'il prévoit " une dynamique limitée des ventes (5,5% de croissance organique contre 6% en 2022) ". Il estime que la croissance du budget de la défense ne se traduira pas encore par une accélération de la dynamique et que des difficultés d'approvisionnement limiteront la production dans l'aéronautique civile et la défense." Il est peu probable que la dynamique des marges soit intéressante en 2023, car les vents contraires de l'inflation pèseront sur l'aéronautique et certaines activités de la branche identité et sécurité numériques pourraient souffrir de la récession ", ajoute Jefferies.