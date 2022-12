Thales (-1,91% à 118, 20 euros)Le groupe de défense signe la plus forte baisse de l'indice à la mi-séance, dans de faibles volumes (quelque 58 000 titres échangés contre plus de 200 000 sur la séance d'hier). Thales signe la plus forte hausse du CAC sur 12 mois avec +58,82%, ayant notamment bénéficié du déclenchement de la guerre en Ukraine à partir de février.