Thales : présence renforcée aux USA pour OneWelcome

Thales a annoncé mercredi qu'il prévoyait de renforcer la présence aux Etats-Unis de OneWelcome, la plateforme de gestion de l'identité dont il a récemment conclu l'acquisition.



Le groupe français d'électronique de défense explique que l'introduction de cette nouvelle zone d'activité va permettre aux grandes entreprises de protéger leurs identités internes et externes en Amérique du Nord dans le cadre de leur transformation numérique.



La plateforme de gestion de l'identité et des accès client OneWelcome permet aux entreprises d'orchestrer des identités numériques de confiance, sécurisées et fiables pour leurs clients et leur écosystème d'entreprise.



Suite au lancement de la zone Etats-Unis, d'autres régions devraient s'ajouter dans un avenir proche, explique Thales dans un communiqué.



