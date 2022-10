Thales : présentation de la tourelle RAPIDFire

Thales profite du salon Euronaval, organisé du 18 au 21 octobre au Bourget, pour présenter la tourelle du système RAPIDFire dans sa forme définitive.



'Ce système téléopéré d'artillerie naval comme terrestre assure aux plateformes qu'il équipe une capacité d'auto-défense rapprochée contre les menaces aériennes et de surface', indique Thales qui fait d'ailleurs avoir que le BRF (Bateau Ravitailleur de Forces) Jacques Chevallier sera équipé dès début 2023 pour débuter la phase de qualification en mer.



Selon Thales, le RAPIDFire est l'un des rares systèmes anti-aériens permettant, de manière autonome et automatique, à partir d'une Désignation d'Objectif du Combat Management System, de réaliser l'acquisition, l'identification et la destruction de la menace.



