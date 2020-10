Thalès : présente Angels, son nouveau nano-satellite

13/10/2020 | 11:30

Thalès présente Angels, ' le premier exemplaire de la filière industrielle nano-satellite française ', un modèle 'cinq fois plus performant et dix fois plus petit que ses prédécesseurs', assure Thalès.



Le sensibilité d'Angels est telle que les balises au sol peuvent l'atteindre avec une puissance d'émission de 100 mW seulement, soit environ 5 fois moins que les balises Argos actuelles.



Ces innovations majeures vont permettre aux utilisateurs d'allonger la durée de vie des batteries de leurs balises et d'en réduire la taille et le poids.



Plus concrètement, cette technologie va offrir la possibilité aux biologistes d'étudier de nouvelles espèces grâce à des balises miniatures adaptées à leur gabarit ou encore de progresser dans la collecte des données des balises dédiées à l'étude de l'environnement.



Alors que 20 000 balises sont traitées aujourd'hui, elles seront probablement plusieurs millions en 2030, indique Thalès.





