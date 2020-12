Thales : présente Ready to Fly - un portefeuille de solutions pour un voyage plus sûr et plus sain

Ready to Fly de Thales, vise à aider les compagnies aériennes à retrouver la confiance des passagers pendant la crise mais également dans un monde post-pandémie.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201201005056/fr/

Ready to Fly solution ©Thales

Avec Ready to Fly, Thales InFlyt Experience accélère la transformation digitale du transport aérien centrée sur le passager, en lui offrant des produits et services intégrés, et en améliorant l’efficacité de l’équipage et la personnalisation de la relation aux passagers. Ready to Fly permet réduire les contacts physiques, les files d’attente à bord et de renforcer la désinfection des cabines.

Les solutions Ready to Fly « sans contact » permettent aux passagers d’utiliser leur téléphone ou tablette personnelle (terminal électronique personnel / PED) pour naviguer sur leur système de divertissement à bord en accédant en toute confiance aux fonctions de l’écran passager pour une expérience multimédia toujours plus agréable notamment l’affichage en version numérique des menus, des magazines et des informations importantes d’hygiène et de sécurité. Afin de réduire les contacts physiques avec l’équipage tout en optimisant les services, la solution Travel Assistant de Thales permet de rechercher et d’afficher automatiquement des informations sur l’écran passager. De son côté, l’équipage peut recueillir des informations, recevoir des notifications et contrôler la cabine depuis sa tablette ou son téléphone personnel sécurisé.

Ready to fly répond aux meilleurs standard de cybersécurité Thales.

Résolument tourné vers le futur, Thales s’appuie sur son vaste réseau de partenaires pour développer des solutions d’automatisation qui réduisent les files d’attente à bord, comme le débarquement cadencé des passagers ou la régulation de l’affluence à partir de données synthétiques.

Thales construit un avenir de confiance en réinventant nos façons de voyager grâce à des technologies de pointe qui créent un écosystème digital plus sûr et plus connecté.

« Le plus important pour Thales est que nous soyons là pour soutenir nos clients des compagnies aériennes et travailler avec eux pour relever leurs défis les plus difficiles en ces temps sans précédent. Nos solutions sont hautement automatisées, réduisent le besoin d'interaction et augmentent l'efficacité du personnel au sol et du personnel aérien des compagnies aériennes. Ready to Fly apporte de multiples innovations qui améliorent le bien-être en cabine tout en offrant la meilleure expérience possible aux passagers. » Neil James, Vice President, Sales – Thales InFlyt Experience.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, organisations, Etats – dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur une base intégrant Gemalto sur 12 mois).

EN SAVOIR PLUS

Thales Group

Aéronautique civile

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201201005056/fr/