Thales : prévoit désormais la cession de son activité GTS au second semestre 2023

Thales (-2,08% à 120,20 euros) ne devrait finalement céder son activité Ground Transportation Systems (GTS) à la société ferroviaire italienne, Hitachi Rail, pour une valeur d’entreprise de 1,66 milliard d’euros, qu’au second semestre de l’année prochaine. Depuis l’annonce de ce projet en août 2021, les deux groupes ont obtenu plus de 2 tiers des autorisations réglementaires requises dont celle de 9 des 13 autorités de concurrence concernées.Hitachi Rail mène actuellement des discussions la Commission Européenne pour obtenir l'approbation de cette transaction pour l'Union Européenne.Le 9 décembre 2022, l'autorité anglaise de concurrence (CMA) a toutefois annoncé qu'elle ouvrira une enquête approfondie (" phase 2 ") sur ce projet. Les parties étudient actuellement cette décision. En conséquence, il est fort probable que le closing de cette transaction intervienne au second semestre 2023 plutôt qu'au début de l'année 2023.Thales et Hitachi Rail (filiale du conglomérat japonais Hitachi) sont convaincus de l'impact positif de ce projet sur la concurrence, et de son intérêt pour les clients dans la signalisation ferroviaire et la mobilité au Royaume-Uni, en Europe et sur le plan mondial.L'activité GTS correspond aux systèmes de signalisation ferroviaire et de contrôle des trains, systèmes de télécommunications et de supervision, et aux solutions de billettique. Toutes ces technologies sont essentielles pour évoluer vers une mobilité plus durable. Chaque année, près de 8 milliards de passagers bénéficient de ses technologies.Grâce aux fortes complémentarités techniques, géographiques et commerciales entre Hitachi Rail et GTS, ce rapprochement créera un leader de la signalisation ferroviaire avec une offre élargie et des capacités renforcées pour répondre aux demandes des clients à l'échelle mondiale.