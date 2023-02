Thales : prévoit une campagne massive de recrutement dans le monde en 2023

En 2023, Thales prévoit de recruter plus de 12 000 collaborateurs pour soutenir sa forte dynamique de croissance dans ses trois secteurs d’activité : Aérospatial, Défense et Sécurité et Identité et Sécurité Numérique. Le groupe embauche partout dans le monde, avec notamment 5 500 recrutements prévus en France, 1 050 au Royaume-Uni, 600 en Australie, 550 en Inde et 540 aux Etats-Unis.



Thales se mobilise pour plus de mixité de ses équipes. En 2022, les femmes ont représenté 32 % des recrutements dans le monde ; et 27 % de l'effectif mondial du Groupe (contre 23,8% en 2018).



Par ailleurs, Thales accorde une attention particulière au recrutement d'apprentis et de stagiaires, notamment en France, où le Groupe va embaucher en 2023 près de 4 000 étudiants, en plus des 5 500 embauches prévues dans l'Hexagone. Il s'agit, pour ces jeunes, d'un vrai tremplin vers l'emploi : chaque année, en France, environ 40% des stagiaires et alternants sont recrutés en CDD/CDI dans l'ingénierie.



" Nos métiers offrent du sens, en particulier dans les périodes de transformations que nous vivons actuellement. Mobiliser l'intelligence humaine et la haute technologie au service du progrès de nos sociétés est une motivation quotidienne de nos équipes, partout dans le monde. Nous rejoindre, c'est participer à de grandes aventures humaines dans le domaine des hautes technologies, au sein d'un environnement apprenant qui privilégie le collectif ", a déclaré Patrice Caine, Président-directeur général de Thales.