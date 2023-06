Thales : projet de plateforme de services pour l'ESA

Thales Alenia Space a annoncé mardi son intention de rejoindre le consortium chargé de développer la plateforme informatique tirée du programme européen 'Destination Earth' (DestinE).



La société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) va s'associer au britannique Serco, le chef de file du consortium sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA), afin de développer la plateforme de services, dite 'DESP'.



Ce système ouvert basé sur le 'cloud' - qui doit être à la fois convivial, flexible et sécurisé - fournira des outils d'aide à la décision issus des données 'DestinE', qui proviendront notamment des satellites de l'ESA.



L'objectif du projet 'DestinE' consiste à développer un modèle numérique très précis de la Terre pour suivre et prévoir l'interaction entre les phénomènes naturels et les activités humaines, anticiper les épisodes extrêmes et adapter les politiques aux défis climatiques.



Thales Alenia Space sera responsable de l'installation, du déploiement et de l'exploitation de la plateforme d'orchestration, ainsi que de toute la cybersécurité du système DESP.



