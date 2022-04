Thales : publie ses prises de commande et son chiffre d'affaires du T1 2022 - Communiqué de presse - 28 avril 2022

Thales publie ses prises de commandes et son chiffre d'affaires du premier trimestre 2022

• Prises de commandes : 3,0 Mds€, en baisse de 4% (-6% en variation organique1)

• Chiffre d'affaires : 3,7 Mds€, en hausse de 4,4% (+2,7% en variation organique)

• Confirmation de tous les objectifs financiers

Thales (Euronext Paris : HO) publie aujourd'hui ses prises de commandes et son chiffre d'affaires du premier trimestre 2022.

Prises de commandes, en millions d'euros

T1 2022

T1 2021

Variation totaleVariation organique

Aérospatial

Défense & Sécurité

+19 % -27 %

+17 % -29 %

Identité & Sécurité Numériques

+16 %

+12 %

Autres

Total

NM

NM

3 033

3 157

-4 %

-6 %

Dont marchés matures2

Dont marchés émergents2

+7 % -38 %

+5 % -39 %

Chiffre d'affaires, en millions d'euros

,

T1 2021

Variation totaleVariation organique

Aérospatial

Défense & Sécurité

1 025 1 950

971 1 949

+5,6 % +0,0%

+4,2 % -1,1 %

Identité & Sécurité Numériques

+16,1 %

+12,0 %

Autres

Total

3 730

3 573

NM +4,4 %

NM +2,7 %

Dont marchés matures2

Dont marchés émergents2

779

817

+7,1 % -4,7 %

+5,4 % -6,3 %

1 Dans ce communiqué, « organique » signifie « à périmètre et taux de change constants ».

2 Marchés matures : Europe, Amérique du nord, Australie, Nouvelle-Zélande ; marchés émergents : tous les autres pays. Voir tableau page 5. DIRECTION DE LA COMMUNICATION - Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense Cedex - France - Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 -www.thalesgroup.com

« Le chiffre d'affaires et les prises de commandes du premier trimestre 2022 sont en ligne avec nos attentes. Les prises de commandes sont logiquement inférieures à celles du premier trimestre 2021, qui avait enregistré 4 grands contrats de plus de 100 millions d'euros. La forte dynamique des activités spatiales et d'identité et de sécurité numériques compense la légère baisse du chiffre d'affaires Défense & Sécurité, uniquement due à une base de comparaison élevée. Malgré les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les incertitudes quant à la vigueur du redressement du trafic aérien, nous confirmons tous nos objectifs financiers pour 2022. »

Patrice Caine, Président-directeur général

Prises de commandes

Les prises de commandes du premier trimestre 2022 s'élèvent à 3 033 M€, en baisse de 6% par rapport au premier trimestre 2021 à périmètre et taux de change constants, et de -4% à données publiées, intégrant un effet de change positif de 50 M€.

Au cours du trimestre, le Groupe enregistre deux grandes commandes d'un montant supérieur à 100 M€, pour un montant total de 387 M€, contre quatre grandes commandes au premier trimestre 2021 :

• la commande de 2 satellites Space Inspire par Intelsat

• la commande d'un satellite supplémentaire Space Inspire par SES

A 1 878 M€, les prises de commandes d'un montant unitaire inférieur à 10 M€ sont en hausse de 6% par rapport au premier trimestre 2021, même si les activités d'aéronautique civile restent affectées par la crise sanitaire.

Du point de vue géographique2, les prises de commandes sont en croissance organique de 5% dans les marchés matures et en baisse organique de 39% dans les marchés émergents. Le premier trimestre 2021 incluait l'entrée en carnet du satellite de télécommunication SATRIA en Indonésie.

A 1 182 M€ contre 998 M€ au premier trimestre 2021, les prises de commandes du secteur Aérospatial sont en croissance organique de 17%, tirées par la performance du domaine spatial, avec l'entrée en carnet des 2 commandes supérieures à 100 M€ mentionnées ci-dessus.

A 1 100 M€ contre 1 513 M€ au premier trimestre 2021, les prises de commandes du secteur Défense & Sécurité enregistrent une baisse organique de -29 %, le premier trimestre 2021 ayant bénéficié de 3 commandes supérieures à 100 M€. Le contrat majeur lié à la fourniture de 80 avions de chasse Rafale aux Emirats Arabes Unis sera pris en carnet au 2ème trimestre 2022.

Les prises de commande du secteur Identité et Sécurité Numériques sont, comme chaque trimestre, très proches du chiffre d'affaires, la majorité des activités de ce secteur opérant sur des cycles courts.

2 Voir tableau page 5.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 s'établit à 3 730 M€, contre 3 573 M€ au premier trimestre 2021, en hausse de 4,4% à données publiées, et en hausse de 2,7% à périmètre et taux de change constants.

Du point de vue géographique2, la croissance est tirée par les marchés matures, qui enregistrent une croissance organique de 5,4 %, portée notamment par la solide dynamique des marchés en Europe (+4,5 %) et en Amérique du nord (+16,7 %), en partie compensée par la baisse des marchés émergents (croissance organique négative à -6,3 %).

Dans le secteur Aérospatial, le chiffre d'affaires s'élève à 1 025 M€, en hausse de 4,2 % par rapport au premier trimestre 2021 à périmètre et taux de change constants. Cette hausse s'explique par la bonne dynamique de l'activité Spatiale, qui avait pourtant bénéficié d'un premier trimestre 2021 déjà en forte hausse. Les activités d'aéronautique civile continuent de rebondir progressivement, tirées par les prestations de support et services, en hausse de 15% sur le premier trimestre.

Le chiffre d'affaires du secteur Défense & Sécurité atteint 1 950 M€, en baisse de -1,1 % par rapport au premier trimestre 2021 à périmètre et taux de change constants. Cette légère baisse s'explique par des effets prévus de phasage de plusieurs contrats, le premier trimestre 2021 ayant bénéficié d'une croissance élevée (+12%). La croissance devrait s'accélérer dès le 2ème trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires du secteur Identité et Sécurité Numériques s'élève à 739 M€, affichant une hausse de 12,0 % à périmètre et taux de change constants par rapport au premier trimestre 2021. Outre le redressement progressif de la biométrie (passeports) et la dynamique des solutions de cybersécurité, cette croissance s'explique par des achats de précaution et un effet prix sur les cartes de paiement EMV et les cartes SIM reflétant la hausse significative des coûts d'achat. La hausse à données publiées (+16,1 %) intègre 4,2 points d'effet change positif (24 M€).

Perspectives

Les prises de commandes et le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 sont en ligne avec les attentes. Dans ce contexte, Thales confirme l'ensemble de ses objectifs annuels3, rappelés ci-dessous :

• Comme en 2020 et en 2021, un ratio de book-to-bill supérieur à 1 ;

• Un chiffre d'affaires dans la fourchette de 16,6 à 17,2 Mds€4, correspondant à une croissance organique comprise entre +2% et +6% par rapport à 2021 ;

• Une marge d'EBIT comprise entre 10,8% et 11,1%, en hausse de 60 à 90 points de base par rapport à 2021.

****

3 En l'absence de nouvelles perturbations majeures de l'économie mondiale, du contexte sanitaire ou des chaînes d'approvisionnement globales, et sur la base de l'appréciation à ce jour des effets de la crise ukrainienne, en particulier des sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie.

4 Sur la base du périmètre et des taux de change de février 2022.

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle. Bien que Thales estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, les résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le Document d'Enregistrement Universel de la société déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » - connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique - pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients - entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

Prises de commandes par destination - T1 2022

En millions d'euros

France Royaume-Uni

Autres pays d'Europe

Sous-total Europe

Etats-Unis et Canada Australie et Nouvelle-Zélande

Total marchés matures

Asie

Proche et Moyen-Orient Reste du Monde

Total marchés émergents Total tous marchés

T1 2022

T1 2021

558 229 751

1 539

860

168

2 566

249

79

138

466

3 033

881 143 781

1 805

476

128

2 409

520

82

146

748

3 157

Variation totale

Chiffre d'affaires par destination - T1 2022

En millions d'euros France Royaume-Uni

Autres pays d'Europe

Sous-total Europe

Etats-Unis et Canada Australie et Nouvelle-Zélande

Total marchés matures

Asie

Proche et Moyen-Orient Reste du Monde

Total marchés émergents Total tous marchés

T1 2022

T1 2021

217

819

2 224

495

2 951

366

202

779

3 730

1 144

206

768

2 118

393

245

2 756

420

209

188

817

3 573

-37 % +60 % -4 % -15 % +81 % +31 % +7 % -52 % -4 % -6 % -38 % -4 %

Variation organique

-37 % +54 % -4 % -15 % +69 % +30 % +5 % -52 % -8 % -11 % -39 % -6 %

Variation totaleVariation organique

+3,9 % +5,4 % +6,6 % +5,0 % +25,8 % -4,8 % +7,1 % -12,9 % -3,0 % +11,6 % -4,7 % +4,4 %

Poids 2022 en %

18 % 8%

25 %

51 %

28 % 6%

85 % 8% 3% 5%

15 %

100 %Poids 2022 en %

+3,9 % +1,7 % +6,2 % +4,5 % +16,7 % -6,2 % +5,4 % -13,4 % -4,7 % +7,1 % -6,3 % +2,7 %

32 % 6%

22 %

60 %

13 % 6%

79 %

10 % 5% 6%

21 %