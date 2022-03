Thales : publie ses résultats annuels 2021

Le conseil d'administration de Thales (Euronext Paris : HO) s'est réuni le 2 mars 2022 pour examiner les comptes de l'exercice 20217.

Thales conclut 2021 sur un excellent quatrième trimestre en termes de prises de commandes et de free cash-flow opérationnel. Le Groupe réalise ainsi la meilleure année de son histoire du point de vue commercial. Ces succès auprès de nos clients, combinés à la mobilisation remarquable de nos équipes, se traduisent par une génération de trésorerie sensiblement supérieure à 2 milliards d'euros. Considérant cette performance en 2021 et les perspectives pour 2022 et 2023, nous revoyons en forte hausse notre objectif de génération de cash : le Groupe devrait ainsi générer près de 5,5 milliards d'euros de free cash-flow opérationnel sur la période 2021-2023.

La croissance organique retrouve un rythme supérieur à 5%. La marge d'EBIT est supérieure à 10%, bénéficiant notamment de la solide progression de la marge de l'activité Digital Identity & Security, plus de 4 points supérieure à celle de 2018, année précédant son intégration dans le Groupe.

Tiré par la vigueur de l'activité spatiale et le travail d'adaptation des coûts dans l'aéronautique, le secteur aérospatial enregistre un premier redressement de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. Néanmoins, avec un chiffre d'affaires près de 20% inférieur à 2019 et une marge opérationnelle de 4,5%, il reste encore très marqué par l'impact de la crise sanitaire sur le transport aérien.

Toutes les équipes de Thales restent engagées sur la réalisation de notre feuille de route stratégique. La cession de l'activité « Systèmes de transport terrestre » se déroule en ligne avec le plan de marche. Nous continuons d'accroître nos investissements en R&D pour toujours mieux préparer l'avenir. Nous accélérons nos initiatives liées au développement durable, et confirmons aujourd'hui tous les objectifs présentés lors de l'événement ESG du 5 octobre dernier.

Le business model de Thales, porté par les besoins accrus de sécurité et de confiance dans un monde toujours plus interconnecté, dispose d'un remarquable potentiel de croissance durable et rentable, offrant ainsi de solides perspectives d'avenir à ses salariés, ses clients et ses actionnaires. »

Patrice Caine, Président-directeur général