Thales publie ses résultats du premier semestre 2024

Prises de commandes : 10,8 Mds€, en hausse de 26 % (+23 % en variation organique 1 )

Carnet de commandes : 47 Mds€, nouveau plus haut historique

Chiffre d'affaires : 9,5 Mds€, en hausse de 8,9 % (+6,0 % en variation organique)

EBIT 2 : 1 096 M€, en hausse de 10,4 % (+4,7 % en variation organique)

Résultat net ajusté, part du Groupe 2 : 866 M€, en hausse de 6 %

Résultat net consolidé, part du Groupe : 1 017 M€, en hausse de 57 %

Free cash-flow opérationnel 2 , 3 : 23 M€

Objectifs 2024 confirmés. Resserrement des fourchettes :

Ratio de book-to-bill 4 supérieur à 1 5 Croissance organique du chiffre d'affaires entre +5 % et +6 % 6 Marge d'EBIT : 11,7 % à 11,8 % 7



Le Conseil d'administration de Thales (Euronext Paris : HO) s'est réuni le 22 juillet 2024 pour examiner les comptes du premier semestre 20248.

« Le premier semestre se caractérise par la poursuite d'une dynamique commerciale soutenue, avec un montant de commandes record incluant trois contrats de montant unitaire supérieur à 500 millions d'euros. Cela témoigne de la vigueur de la demande de nos clients ainsi que de la qualité des solutions offertes par le Groupe.

​La croissance organique du chiffre d'affaires s'établit à +6 %, grâce à la bonne performance des activités Aéronautique et Défense & Sécurité.

​La marge d'EBIT du Groupe continue de progresser pour atteindre un nouveau record pour un premier semestre à 11,5 %.

​Dans ce contexte, nous continuons à investir pour augmenter nos capacités de production et soutenir ainsi une croissance durable de notre activité. Par ailleurs, nous accélérons nos investissements en innovation, afin de renforcer notre leadership technologique. ​

​Parmi les autres priorités de l'année figure la poursuite de l'intégration des récentes acquisitions d'Imperva et Cobham Aerospace Communications qui se déroule comme prévu. Nous sommes également mobilisés pour restaurer de façon pérenne la profitabilité de l'activité spatiale à travers la mise en œuvre du plan d'adaptation de Thales Alenia Space.

​Nous confirmons nos perspectives annuelles, tout en les affinant grâce à la meilleure visibilité dont nous disposons quant au reste de l'année.

​Je tiens à remercier nos 81 000 collaborateurs pour leur engagement sans faille au service de nos clients ».

​Patrice Caine, Président-directeur général





Les nouvelles commandes du premier semestre 2024 s'établissent à 10 767 M€, en hausse de 26 % par rapport au premier semestre 2023 (+23 % en variation « organique », c'est-à-dire à périmètre et taux de change constants). Le Groupe profite toujours d'une excellente dynamique commerciale dans la plupart de ses activités. Au 30 juin 2024, le carnet de commandes consolidé, à 47 Mds€, affiche une hausse de 16 % par rapport au premier semestre 2023 et touche un nouveau plus haut historique.

Le chiffre d'affaires s'établit à 9 493 M€, en hausse de 8,9 % par rapport au premier semestre 2023, et en hausse de 6,0 % à périmètre et taux de change constants. La progression du chiffre d'affaires bénéficie notamment d'une performance solide de l'Avionique et de la Défense & Sécurité.

Le Groupe affiche pour le premier semestre 2024 un EBIT de 1 096 M€ (11,5 % du chiffre d'affaires), contre 993 M€ (11,4 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2023, en hausse de 10,4 % (+4,7 % en variation organique).

À 866 M€, le résultat net ajusté, part du Groupe est en hausse de 6 %, prenant en compte la hausse du service de la dette consécutive aux acquisitions réalisées sur l'année écoulée.

Le résultat net consolidé, part du Groupe s'élève à 1 017 M€, en hausse de 57 % par rapport au premier semestre 2023, tiré par la hausse du résultat net ajusté et la plus-value de cession de l'activité Transport.

Le free cash-flow opérationnel des activités poursuivies11,excluant ainsi l'activité Transport cédée, est positif à hauteur de 23 M€ contre 253 M€ au premier semestre 2023. Comme annoncé, sur le premier semestre 2024 et par rapport au premier semestre 2023, le Groupe a enregistré un accroissement significatif de son besoin en fonds de roulement.

La dette nette atteint -4 594 M€ au 30 juin 2024 contre -4 190 M€ au 31 décembre 2023.





Les nouvelles commandes du premier semestre 2024 s'élèvent à 10 767 M€, en hausse de 26 % par rapport au premier semestre 2023 (+23 % à périmètre et taux de change constants13). Le ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires (« book-to-bill ») s'élève à 1,13, en augmentation substantielle par rapport au premier semestre 2023 où il ressortait à 0,98.

Cette dynamique de nouvelles commandes est portée par les grandes commandes (commandes d'un montant unitaire supérieur à 100 M€) dont le montant cumulé ressort à 3 602 M€, en hausse de +116% par rapport au premier semestre 2023 (1 671 M€). Fait notable, trois commandes supérieures à 500 millions d'euros ont été enregistrées sur le semestre. ​ ​ ​ ​

Thales engrange un total de 12 grandes commandes d'un montant unitaire supérieur à 100 M€ au premier semestre 2024, contre 9 au premier semestre 2023, qui sont les suivantes :

4 grandes commandes enregistrées au premier trimestre 2024 :

dans le cadre du contrat signé en 2022 par l'Indonésie pour l'acquisition de 42 Rafale, l'entrée en vigueur de la troisième tranche (18 appareils et support associé à la flotte) ; commande d'un système de surveillance aérienne pour un client militaire au Moyen-Orient ; deuxième tranche du contrat signé en 2023 entre la France et l'Italie pour la production de 400 missiles sol-air ASTER B1NT ; contrat en tranches phasées avec la DGA en vue de développer la nouvelle génération des sonars qui équiperont les prochains SNLE français.

8 grandes commandes enregistrées au deuxième trimestre 2024 :

commande de deux nouvelles frégates F126 par la marine allemande. Ce contrat additionnel porte à 6 le nombre de frégates F126 acquises par la marine allemande en l'espace de 4 ans ; Exomars 2028, un contrat de maîtrise d'ouvrage signé entre Thales Alenia Space et l'Agence spatiale européenne pour relancer la mission européenne d'exploration de la Planète rouge ; commande par SKY Perfect JSAT à Thales Alenia Space de JSAT-31, un satellite de nouvelle génération reconfigurable en orbite grâce à la technologie Space INSPIRE ; commande par le Service Interarmées des Munitions (SiMu) de plusieurs dizaines de milliers de munitions de 120mm rayée ; commande d'un système de nouvelle génération de divertissement à bord « FLYTEDGE » nativement cloud pour une compagnie aérienne de grande renommée internationale ; commande par un client d'Asie de radars de surveillance aérienne longue portée Ground Master 400 Alpha de dernière génération ; commande par le ministère de la Défense néerlandais de sept radars compacts Ground Master 200 multi-mission supplémentaires ; contrat de services pour la maintenance de la flotte de la Marine royale australienne.



À 7 165 M€, les prises de commandes d'un montant unitaire inférieur à 100 M€ affichent égalementune hausse de +4% par rapport au premier semestre 2023.

Du point de vue géographique14, les prises de commandes dans les marchés émergents s'élèvent à 3 439 M€, en hausse de +111 %. À 7 328 M€, les prises de commandes dans les marchés matures continuent à progresser (+6 %).

Les prises de commandes du secteur Aérospatial s'établissent à 2 688 M€ contre 2 349 M€ au premier semestre 2023 (+16 % à périmètre et taux de change constants). Cette progression à deux chiffres reflète deux dynamiques distinctes :

d'une part, un marché de l'avionique qui reste soutenu avec des prises de commandes en croissance organique de +31 % ;

d'autre part, un léger retrait des prises de commandes dans le spatial sur le semestre. Les deux grandes commandes signées au deuxième trimestre 2024 avec l'ESA et SKY Perfect JSAT n'ont pu totalement compenser la faiblesse du premier trimestre, pénalisé par une forte base de comparaison.

À 6 120 M€ contre 4 498 M€ au premier semestre 2023, soit une hausse de 36 % à périmètre et taux de changes constants, les prises de commandes dans le secteur Défense & Sécurité reflètent une dynamique commerciale forte. En effet, neuf prises de commandes d'un montant unitaire supérieur à 100 M€ ont été enregistrées au premier semestre par cette activité. Le carnet de commandes est ainsi porté à 36,5 Mds€ (contre 30,7 Mds€ au premier semestre 2023), soit plus de 3,7 années de chiffre d'affaires.

À 1 931 M€, les prises de commandes du secteur Identité & Sécurité Numériques sont alignées sur le chiffre d'affaires, la majorité des activités de ce secteur opérant sur des cycles courts. Le carnet de commandes n'est en conséquence pas significatif.





Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 s'établit à 9 493 M€, contre 8 716 M€ au premier semestre 2023, en hausse de 8,9 % en réel et +6,0 % à périmètre et taux de change constants.

Du point de vue géographique15, cette augmentation du chiffre d'affaires est majoritairement tirée par les pays matures (+6,9 % en croissance organique). Les marchés émergents enregistrent une croissance organique de +2,7 %.

Dans le secteur Aérospatial, le chiffre d'affaires s'élève à 2 582 M€, en hausse de 4,6 % par rapport au premier semestre 2023 (+4,8 % à périmètre et taux de change constants). Cette évolution est le reflet d'une dynamique contrastée :

une croissance à deux chiffres de l'aéronautique ;

une activité stable du segment spatial.

Le chiffre d'affaires du secteur Défense & Sécurité atteint 4 938 M€, en hausse de 8,7 % par rapport au premier semestre 2023 (+8,5 % à périmètre et change constants). Après un premier trimestre très soutenu (+13,4% à périmètre et taux de change constants), l'activité a enregistré, comme anticipé, une croissance plus modérée au deuxième trimestre (+4,5% à périmètre et taux de change constants). La croissance organique du chiffre d'affaires du secteur sur le semestre est en avance sur l'objectif annuel confirmé d'une croissance organique "mid-single digit plus" de l'activité.

A 1 934 M€, le chiffre d'affaires du secteur Identité & Sécurité Numériques est en hausse de 0,4 % à périmètre et change constants. Après un premier trimestre en baisse (-2,5% à périmètre et taux de change constants), le deuxième trimestre marque le retour à une croissance organique positive (+3,1%). La poursuite de la montée en puissance des activités de digitalisation (dont les solutions de connectivité mobiles) et la bonne dynamique des activités de biométrie et de cybersécurité viennent plus que compenser le ralentissement des marchés des solutions de paiements bancaires par rapport à une base au premier semestre 2023 particulièrement élevée en termes de volume et de prix.





Le Groupe affiche pour le premier semestre 2024 un EBIT16 de 1 096 M€, soit 11,5 % du chiffre d'affaires, contre 993 M€ (11,4 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2023.

Le secteur Aérospatial enregistre un EBIT de 167 M€ (6,5 % du chiffre d'affaires), contre un EBIT de 169 M€ (6,9 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2023. La marge d'EBIT du secteur est tirée par la forte performance des activités d'avionique, qui affichent une marge d'EBIT à deux chiffres. Elle est en revanche impactée par la marge d'EBIT négative du spatial, qui résulte i) d'une absence de croissance de l'activité et ii) de l'augmentation des dépenses de Recherche et Développement.

L'EBIT du secteur Défense & Sécurité s'élève à 639 M€, contre 576 M€ au premier semestre 2023 (+11,0 % à périmètre et change constants). À 12,9 %, la marge de ce secteur s'inscrit en légère progression par rapport à celle de l'an dernier (12,7 % au premier semestre 2023).

À 272 M€ (14,1 % du chiffre d'affaires) contre 246 M€ (14,7 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2023, la marge d'EBIT du secteur Identité & Sécurité Numériques (Digital Identity & Security - "DIS") affiche une bonne tenue : elle illustre la capacité de DIS à préserver ses marges commerciales sur les marchés compétitifs des solutions de paiements bancaires et de connectivité aux réseaux mobiles.

Hors Naval Group, l'EBIT non alloué s'élève à -26 M€ contre -42 M€ au premier semestre 2023.

À 44 M€ au premier semestre 2024, la contribution de Naval Group à l'EBIT est parfaitement linéaire par rapport au premier semestre 2023.

Comme anticipé, les intérêts financiers nets (-87 M€ contre 13 M€ au premier semestre 2023) augmentent fortement, compte tenu de l'accroissement substantiel du montant de la dette suite aux acquisitions. Les autres résultats financiers ajustés17 ressortent à +32 M€ sur les 6 premiers mois de 2024, contre -13 M€ au premier semestre 2023, reflétant l'impact positif exceptionnel de distributions de dividendes de participations non consolidées ainsi que de résultats de change positifs. Le résultat financier sur retraites et avantages à long terme ajusté17 s'améliore, passant de ​ -38 M€ à -28 M€ au premier semestre 2024, grâce à la disparition de la charge d'intérêt liée au transfert des obligations de pensions au Royaume-Uni réalisé en décembre 2023.

À 19 M€ contre 36 M€ au premier semestre 2023, le résultat net ajusté, part du Groupe, des activités non poursuivies est en ligne avec l'évolution de l'activité Transport qui a été cédée le 31 mai de cette année.

Le résultat net ajusté, part du Groupe17 s'élève ainsi à 866 M€, contre 819 M€ au premier semestre 2023, après une charge d'impôt sur les bénéfices ajustés17 de -193 M€ contre -175 M€ au premier semestre 2023. Le taux effectif d'imposition s'élève à 20,4 % au 30 juin 2024 contre 20,0 % au 30 juin 2023. ​

Le résultat net ajusté, part du Groupe, par action17 ressort à 4,21 €, en hausse de 8 % par rapport au premier semestre 2023 (3,91 €).

Le résultat net consolidé, part du Groupe s'élève à 1 017 M€, en hausse de 57 % par rapport au 30 juin 2023 (649 M€), intégrant la plus-value de cession de l'activité Transport.





Le free cash-flow opérationnel des activités poursuivies, excluant ainsi l'activité Transport cédée, est positif à hauteur 23 M€ contre 253 M€ au premier semestre 2023. Comme annoncé, sur le premier semestre 2024 et par rapport au premier semestre 2023, le Groupe a enregistré un accroissement significatif de son besoin en fonds de roulement du fait de la constitution volontaire de stocks sur des produits pour lesquels Thales souhaite augmenter sa résilience. Le service de la dette du Groupe ressort aussi en augmentation sensible compte tenu de l'accroissement du montant de la dette nette du Groupe entre fin juin 2023 et fin juin 2024.

Sur le semestre, le solde net des cessions et acquisitions de filiales s'élève à +528 M€, le Groupe a finalisé la cession de son activité Transport à Hitachi Rail le 31 mai 2024 ainsi que l'acquisition de Cobham Aerospace Communications le 2 avril 2024.

Dans le cadre du programme de rachat d'actions portant au maximum sur 3,5 % du capital annoncé en mars 2022 et qui s'est achevé le 31 mars 2024, 1 245 757 actions ont été rachetées entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024, pour un montant de -176 M€. Sur la période totale du programme, Thales a racheté 7 469 396 titres, ce qui représente un montant brut de rachat de -966 M€.

Au 30 juin 2024, la dette nette s'élève à -4 594 M€ contre -4 190 M€ au 31 décembre 2023, après prise en compte principalement du solde des cessions (acquisitions) de filiales et participations pour un montant net positif à hauteur de 528 M€ (acquisition de Cobham Aerospace Communications et cession de l'activité Transport), du paiement des dividendes pour -534M€ (-468 M€ au premier semestre 2023), de nouvelles dettes de location pour -95 M€ (-49 M€ au premier semestre 2023) et du programme de rachat d'actions pour -176 M€.

Les capitaux propres, part du Groupe s'élèvent à 7 283 M€, contre 6 830 M€ au 31 décembre 2023, cette augmentation traduisant la contribution positive du résultat net consolidé, part du Groupe (+1 017 M€) diminuée de la distribution des dividendes (-534 M€) et des rachats d'actions (-176 M€).

Comme l'illustre le montant record de commandes enregistrées au premier semestre, Thales dispose d'un positionnement solide sur chacun de ses grands marchés.

Sur la seconde partie de l'année 2024, le chiffre d'affaires de Thales devrait ainsi continuer de bénéficier de la bonne dynamique de ses activités.

S'agissant de la marge d'EBIT, Thales confirme son anticipation d'une progression continue de sa profitabilité par rapport à 2023, tirée par la rentabilité à deux chiffres des activités Aéronautique et Défense et Sécurité. Pour autant, la marge d'EBIT de l'activité du Spatial est prévue d'être négative sur la totalité de l'exercice, résultant de la conjonction à la fois de : i) la baisse de l'activité télécommunications commerciales sur l'année ii) une volonté du Groupe de poursuivre ses investissements en Recherche et Développement de façon soutenue sur un marché dont la demande reste solide à moyen terme iii) l'impact des coûts de restructuration liés au déploiement du plan d'adaptation de l'activité.

En conséquence, en l'absence de nouvelles perturbations majeures de l'économie mondiale, du contexte sanitaire ou des chaînes d'approvisionnement globales, Thales confirme ses objectifs annuels 2024, tels que communiqués au mois de mars dernier, tout en étant désormais en capacité de les affiner de la façon suivante :

Un ratio de book-to-bill inchangé et supérieur à 1 ;

Une croissance organique du chiffre d'affaires attendue entre +5 % et +6 % 18 , correspondant à un chiffre d'affaires de 19,9 à 20,1 Mds€ 19 ;

Une marge d'EBIT qui est attendue entre 11,7 % et 11,8 %20.

1Dans ce communiqué, « organique » signifie « à périmètre et taux de change constants ». Voir note méthodologique page 11 et calcul page 16.

2 Indicateurs financiers à caractère non strictement comptable, voir définitions en annexe, page 11.

3 Free cash-flow opérationnel des activités poursuivies, excluant ainsi l'activité Transport cédée le 31 mai 2024.

4 Ratio de book-to-bill : ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires.

5 Objectif inchangé.

6 Soit entre 19,9 et 20,1 Mds€ sur la base du périmètre et des taux de change de juillet 2024, contre une guidance initiale de 4 % à 6 % communiquée en mars 2024.

7 Contre une guidance initiale de 11,7 % à 12 % communiquée en mars 2024.

8 A la date de ce communiqué, les procédures de revue limitée des comptes ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes a été émis à l'issue du Conseil d'administration.

9 Indicateurs financiers à caractère non strictement comptable, voir définitions en annexe, page 11.

10 La "Trésorerie et équivalents de trésorerie" n'inclut plus les actifs transférés du fonds de pension au Royaume-Uni.

11 Free cash-flow opérationnel des activités poursuivies, excluant ainsi l'activité Transport cédée le 31 mai 2024.

12 Marchés matures : Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande ; marchés émergents : tous les autres pays. Voir tableau page 15.

13 Compte tenu d'un effet périmètre net négatif de -263 M€ et d'un effet de change négatif de -17 M€.

14 Voir tableau page 15.

15 Marchés matures : Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande ; marchés émergents : tous les autres pays. Voir tableau page 15.

16 Indicateur financier à caractère non strictement comptable, voir définition en annexe, page 11, et calcul pages 13 et 14.

17 Indicateur financier à caractère non strictement comptable, voir définition en annexe, page 11, et calcul pages 13 et 14.

18 Contre +4 % et +6 % initialement proposés.

19 Sur la base du périmètre et des taux de change de juillet 2024.

20 Contre une fourchette de 11,7 % à 12,0 % initialement proposée.

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle. Bien que Thales estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, les résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le Document d'Enregistrement Universel de la société déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.