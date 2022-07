Thales : rachat finalisé d'une coentreprise américaine

Thales a annoncé mercredi que sa filiale aux Etats-Unis, Thales Defense & Security (TDSI), avait finalisé l'acquisition d'Advanced Acoustic Concepts (AAC), une co-entreprise que la société détenait jusqu'ici aux côtés de Leonardo DRS.



Dans un communiqué, le groupe français rappelle que ce rachat doit lui permettre de renforcer sa présence industrielle et en ingénierie sur le marché américain de la défense, en renforçant à la fois ses équipes et ses capacités.



Advanced Acoustic Concepts, spécialisé dans les sonars, s'est forgé une solide réputation en fournissant à la marine américaine des systèmes innovants et performants pour la lutte anti-sous-marine.



L'entreprise compte plus de 200 employés et génère un chiffre d'affaires annuel de 80 millions de dollars.



Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.



