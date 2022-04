Thales : record de longévité en orbite de MSG-1

Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), fait part du record de longévité en orbite de MSG-1 (Meteosat-8), premier satellite Meteosat de Seconde Génération, cumulant à ce jour, 19 années, sept mois et 12 jours de services.



L'intégralité des satellites Meteosat, de la première à la troisième génération, ont été réalisés sous maîtrise d'oeuvre Thales Alenia Space pour le compte de l'agence spatiale européenne et opérés par Eumetsat.



'C'est une bonne nouvelle qui atteste de la robustesse des satellites de météorologie géostationnaire européens, Meteosat', commente Thales Alenia Space qui a également été responsable du support aux opérations en orbite sur les deux premières générations.



