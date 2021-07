Thales relève son objectif de ventes annuelles

Paris (awp/afp) - Thales a annoncé avoir enregistré un "très fort rebond" de son activité au premier semestre, dépassant les ventes de la même période de 2019, avant le Covid-19, et révisé à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel.

Le groupe français de technologies a réalisé des ventes en progression de 8,7% à 8,4 milliards d'euros (9,1 milliards de francs suisses) sur les six premiers mois de l'année, mieux que les 8,2 milliards de la même période de 2019.

De son côté, le bénéfice net consolidé part du groupe a bondi de 565% à 433 millions d'euros, encore 120 millions inférieur toutefois au montant d'il y a deux ans, a précisé Thales dans un communiqué vendredi.

Le PDG Patrice Caine a salué un "très très bon niveau de prises de commandes", indicateur avancé de la future croissance du chiffre d'affaires: 8,2 milliards d'euros, en hausse de 35% au premier semestre par rapport à la même période de 2020. En 2019, il était de 7 milliards.

Lors d'une conférence téléphonique, M. Caine a estimé que ces éléments témoignaient de "la résilience de Thales dans un contexte qui reste malgré tout perturbé".

Thales s'est dit légèrement plus optimiste pour l'ensemble de l'année 2021, espérant désormais réaliser un chiffre d'affaires situé entre 17,5 et 18 milliards d'euros, contre une fourchette d'objectif précédente de 17,1 à 17,9 milliards.

Le groupe est repassé au premier semestre en trésorerie positive, avec un flux de trésorerie opérationnel de 420 millions d'euros, et a réduit son endettement de 1,4 milliard d'euros, à 2,5 milliards.

Lors de la période, Thales a indiqué avoir décroché sept "grands contrats" de plus de 100 millions d'euros, quatre dans les secteurs de la défense - notamment une part des ventes d'avions de combat Rafale - et de la sécurité, et trois dans le domaine spatial.

Selon Thales, "sur une base pro forma", sa rentabilité opérationnelle "revient dès à présent à un niveau proche de 2019, la forte progression des résultats du transport et des activités d'identité et de sécurité numériques compensant quasi totalement la baisse importante des résultats du secteur aérospatial".

L'aéronautique civil "reste largement déprimé", ce qui se traduit pour Thales par un niveau d'activité dans ce secteur de 30% inférieur à celui d'avant la crise, selon le PDG.

"On sait très bien que ça va prendre du temps pour recouvrer un niveau de chiffre d'affaires pré-crise, ça prendra plusieurs années", a renchéri le directeur général Finance et systèmes d'information, Pascal Bouchiat, en prévenant qu'"un certain nombre d'incertitudes" planaient encore sur le second semestre vu la crise sanitaire.

Industriel de défense, sous-traitant aéronautique, Thales est aussi spécialiste de l'identification numérique et se retrouve touché comme le secteur technologique du monde entier par la pénurie de semi-conducteurs.

"On n'imagine pas des ruptures significatives d'approvisionnement au deuxième semestre 2021", a ajouté M. Bouchiat, en disant rester "vigilant" parce que "2022 va être vraiment tendu".

Enfin, à nouveau interrogé sur la possibilité de voir Thales céder son activité de signalisation ferroviaire (1,6 milliard d'euros de ventes en 2020) une rumeur qui revient dans la presse économique depuis des mois, M. Caine a répondu en riant: "rien à vous dire".

afp/ck