Thales : remporte un contrat de 127 millions d'euros auprès de Deutsche Bahn

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales a annoncé mardi avoir remporté un contrat d'une valeur de 127 millions d'euros auprès de l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn.

Ce contrat est lié au projet "noeud digital de Stuttgart" dans le cadre duquel Deutsche Bahn va équiper la région de Stuttgart d'un poste d'aiguillage digital, du système européen de contrôle des trains (ECTS) et de la conduite automatique des trains.

Le contrat d'approvisionnement remporté par Thales englobe l'installation du poste d'aiguillage digital et du système ETCS, les opérations préalables à la mise en oeuvre de la conduite automatique côté voie et du système de gestion des capacités et du trafic, a indiqué le groupe. Ce contrat comprend également la livraison d'un centre des opérations technique moderne, "largement" plus de 6.000 kilomètres de bornes électroniques, plus de 1.300 points de comptage d'essieux et environ 650 commandes d'aiguillage, a détaillé Thales.

February 16, 2021 02:21 ET (07:21 GMT)