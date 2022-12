Thales remporte un contrat pour un réseau haut débit destiné à l'armée de terre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de technologies et de défense Thales a annoncé vendredi que la Direction générale de l'armement lui avait confié la conception du réseau de communication haut débit des théâtres d'opérations pour l'armée de terre française. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.

Thales livrera plus de 200 stations modulaires et mobiles dans le cadre de la première tranche du marché Astride Phase 3, ou "accès par satellite et par transmission hertzienne au réseau de zone et de l'intranet de l'espace de bataille".

"Rapidement déployable et conforme aux standards d'interopérabilité Otan, Astride 3 permettra à la France d'assurer aussi bien le commandement d'une coalition en tant que nation cadre, que la projection autonome de plusieurs brigades", a indiqué Thales dans un communiqué de presse.

