Thales : remporte un marché avec l'armée de terre

La direction générale de l'armement a confié à Thales le marché ASTRIDE 3 (Accès par Satellite et par Transmission hertzienne au Réseau de zone et de l'Intranet De l'Espace de bataille), soit la conception du réseau de communication haut-débit des théâtres d'opérations pour l'armée de terre française.Dans ce cadre, Thales livrera plus de 200 stations modulaires et mobiles. Rapidement déployable et conforme aux standards d'interopérabilité OTAN, ASTRIDE 3 permettra à la France d'assurer aussi bien le commandement d'une coalition en tant que nation cadre, que la projection autonome de plusieurs brigades.Les sites de Thales à Cholet et Gennevilliers, ainsi que ceux de nombreux partenaires technologiques français, PME, contribuent tant dans le développement que dans la production des composants physiques et logiciels du système ASTRIDE 3.' La Phase 3 du programme ASTRIDE est une étape vers le combat collaboratif, plaçant la connectivité et le cloud de combat terrestre au coeur de la haute intensité ', déclare Marc Darmon, directeur général adjoint, systèmes d'Information, communications sécurisés, Thales.