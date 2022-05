Sur une place parisienne bien orientée, Thales progresse de 0,88% à 115,10 euros par action, sur fond d’actualité fournie. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a ainsi décroché un gros contrat avec l’armée américaine et annoncé deux acquisitions dans le domaine stratégique de la cybersécurité.



Concernant le contrat avec l'US Army, il porte sur la fourniture de radios tactiques avancées. Thales fait partie des deux fournisseurs retenus par l'armée américaine. Ce contrat de 10 ans prévoit une période de base de cinq ans, suivie d'une seconde période de cinq ans, facultative. Il est plafonné à 6 milliards de dollars.



Il s'inscrit dans la volonté américaine de mettre hors service le système SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio System), désormais dépassé



Ce contrat fait suite à ceux d'octobre 2021 par lesquels l'US Army avait commandé à Thales sa radio bi-voies AN/PRC-148D Leader Radio et sa nouvelle monovoie AN/PRC-170 Javelin Radio.



En parallèle, Thales renforce ses activités de cybersécurité en acquérant deux sociétés européennes, S21sec et Excellium, auprès de Sonae Investment Management. La holding qui les rassemble, Maxive Cybersecurity, est valorisée 120 millions d'euros.



Cette acquisition vient compléter le portefeuille de Thales en cybersécurité, en renforçant ses services de détection d'incident et de réponse (Security Operations Centre –SOC) ainsi que ses prestations de consulting, d'audit et d'intégration



S21sec et Excellium emploient au total 546 personnes et ont réalisé en 2021 un chiffre d'affaires combiné de 59 millions d'euros.