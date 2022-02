Thales renforce son organisation et sa gouvernance RSE 14/02/2022 Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

Afin de poursuivre l'accélération de ses engagements RSE, Thales (Euronext Paris : HO) apporte plusieurs évolutions à son organisation et sa gouvernance.

Patrice Caine confie à Isabelle Simon, Secrétaire Générale du Groupe, la responsabilité globale des enjeux liés à la RSE au sein du Comité exécutif.

Une nouvelle direction RSE rassemble les expertises et compétences liées aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux du Groupe.

Cette direction est pilotée par Anne Bolot-Gittler, nommée Chief Sustainability Officer, rapportant à Isabelle Simon.

Par ailleurs, la gouvernance du Groupe évolue pour renforcer la prise en compte des enjeux RSE au plus haut niveau de l'organisation : création d'une instance dédiée à la RSE au niveau du Comité exécutif et renforcement du Comité stratégique et RSE du Conseil d'administration.

Dans un contexte d'accélération de ses engagements, Thales renforce son organisation RSE

Thales poursuit l'accélération de ses engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale.

Le Groupe a récemment relevé ses objectifs en matière de réduction des émissions de CO2 et réaffirmé ses engagements sur les sujets de diversité et inclusion, d'éthique et de conformité, ainsi que de santé et sécurité au travail.

Afin d'aller encore plus loin dans la prise en compte de ces enjeux, le Groupe opère plusieurs changements d'organisation.

Le Groupe réunit ses expertises et compétences RSE au sein d'une nouvelle direction dédiée

Isabelle Simon, Secrétaire Générale du Groupe, se voit confier la responsabilité globale des enjeux RSE en sus de ses responsabilités de pilotage des fonctions Gouvernance, Ethique et conformité, Juridique, Audit, risques et contrôle interne et Sûreté.

Une nouvelle direction RSE rassemble les expertises et compétences liées aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux du Groupe (Environnement, Diversité et inclusion, Santé et sécurité au travail, engagement sociétal et fonds de dotation Thales Solidarity).

Le pilotage de cette nouvelle direction RSE est confié à Anne Bolot-Gittler. Elle rapporte à Isabelle Simon.

Évolutions de la gouvernance pour traiter les enjeux RSE au plus haut niveau

Le Groupe apporte deux changements à sa gouvernance afin de mettre les enjeux RSE au cœur de ses décisions stratégiques :

Création d'une instance dédiée à la RSE au niveau du Comité exécutif qui réunira le Président-Directeur général, la Secrétaire Générale et plusieurs autres membres du Comité exécutif ;

Renforcement du Comité Stratégique et RSE du Conseil d'administration par deux administratrices supplémentaires, pour les sujets liés à la RSE : Mmes Anne Rigail et Marie-Françoise Walbaum.

« Grâce à ses talents et technologies, Thales a l'ambition de contribuer à la construction d'un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif. Le renforcement de notre organisation et gouvernance en matière de RSE reflète notre volonté de placer ces enjeux au cœur de nos priorités stratégiques et d'allier encore plus fortement responsabilité d'entreprise et croissance durable. » Patrice Caine, Président-Directeur général, Thales

Biographies

Isabelle Simon

Diplômée notamment de Sciences-Po, HEC et Harvard Law School, Isabelle Simon est Secrétaire Générale du Groupe depuis 2015.

Avant d'entrer chez Thales, Isabelle Simon avait été notamment Senior vice-président de Publicis Groupe en charge des opérations de M&A, de la stratégie et du juridique, Executive Director dans la division banque d'investissement de Goldman Sachs et avocate aux Barreaux de Paris et de New York.

Anne Bolot-Gittler

Diplômée de l'ENA et de Polytechnique, Anne Bolot-Gittler a occupé plusieurs responsabilités de haut niveau au sein de Thales, qu'elle a rejoint en 2004.

Avant d'entrer chez Thales, Anne Bolot-Gittler avait notamment été Directrice adjointe au cabinet du Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées, de 2002 à 2004.

****

Pour rappel : les objectifs RSE de Thales

1/ Lutter contre le réchauffement climatique en visant le « zéro émission nette » dès 2040 : après avoir fixé des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions de CO 2 opérationnelles en 2019, Thales accélère en visant désormais 35% de réduction d'ici 2023 et 50% d'ici 2030, avec l'ambition d'atteindre le « net zéro » dès 2040. Ces objectifs sont alignés sur la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5°C des Accords de Paris, et seront soumis à une démarche de certification SBTi (Science-Based Target initiative).

Le Groupe prévoit par ailleurs que 100% de ses nouveaux produits et services soient éco-conçus en 2023.

Enfin, Thales renforce le dialogue avec ses fournisseurs et l'accompagnement de leurs propres engagements bas carbone, avec l'objectif 100% des plans d'actions des 150 fournisseurs les plus émissifs agréés et engagés en 2023, et une collaboration systématique pour aligner ses fournisseurs sur son objectif de -50% en 2030.

2/ Renforcer la diversité et l'inclusion : le Groupe confirme son engagement d'avoir d'ici 2023 au moins 75% des comités de direction comprenant au moins 3 femmes. A cette même date, le Groupe se fixe comme objectif d'avoir 20% de femmes aux plus hauts niveaux de responsabilité dans l'entreprise.

3/ Continuer à mettre en œuvre les meilleurs standards en termes d'éthique et de conformité, en s'appuyant sur une démarche de formation systématique et de certification, et la mise en place d'une charte éthique encadrant l'usage et le développement des technologies du numérique.

4/ Renforcer la santé et la sécuritéau travailde tous ses collaborateurs afin de réduire de 30% d'ici 20231 le nombre d'accidents du travail avec arrêts.

Pour en savoir plus sur les actions menées par le Groupe, retrouvez l'ensemble des contenus présentés lors de l'événement sur les pages Investisseurs et sur la rubrique RSE du site internet de Thales.



1 Comparé à 2018