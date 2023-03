Thales : résultat net consolidé pdg de 1 121 ME -(+3%)

Le chiffre d'affaires s'établit à 17 569 ME, en croissance de 8,5% en 2022 par rapport à 2021 en variation totale, et en hausse de 5,5% en variation organique, tiré notamment par le dynamisme des activités d'Identité et de Sécurité Numériques (DIS).



Les nouvelles commandes de l'exercice 2022 atteignent un nouveau record historique à 23 551 ME, en hausse de 18% par rapport à 2021 (+16% en variation ' organique ', c'est-à-dire à périmètre et taux de change constants).



Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes consolidé s'élève à 41,0 MdsE, un nouveau record historique, en hausse de plus de 6,2 MdsE sur un an.



Le Groupe affiche un EBIT de 1 935 ME (11,0% du chiffre d'affaires), contre 1 649 ME (10,2% du chiffre d'affaires) en 2021, en hausse de +17% en variation totale, et +16% en variation organique.



Le résultat net ajusté, part du Groupe est en hausse de +14% à 1 556 ME par rapport à 2021. Le résultat net consolidé, part du Groupe s'élève à 1 121 ME, en hausse de +3% par rapport à 2021.



Cette dynamique solide devrait permettre au secteur Aérospatial d'enregistrer une croissance organique high-single-digit sur 2023 et 2024, et d'atteindre une marge d'EBIT de 8,5 à 9% en 2024, proche du niveau de 2019.



Les investissements nets d'exploitation, qui ont dépassé dès 2022 leur niveau de 2019, devraient atteindre 650 ME en 2023 et 700 ME en 2024, plus de 45% au-dessus du niveau de 2021.





