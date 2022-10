Thales : s'associe à Monaco Cyber Sécurité

Thales et Monaco Cyber Sécurité (MCS), premier acteur de la sécurité numérique à Monaco, ont annoncé leur partenariat dans le domaine de la réponse à incident, permettant à MCS de renforcer ses moyens d'intervention au service des entreprises et administrations.



Pour mieux protéger les entreprises monégasques et ses clients en France et en Europe, MCS a renforcé ses équipes opérationnelles avec notamment la création d'un Security Operation Center (SOC) et d'un Computer Security Incident Response Team (CSIRT).



Thales mettra à disposition de son équipe d'intervention, une Force d'Intervention Rapide bénéficiant depuis février 2022 de la qualification PRIS (Prestataire de réponse aux incidents de sécurité) de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI).



